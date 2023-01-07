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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

صدى البلد

أكد الفنان أحمد آدم، أن والدته لم تغيب عنه لحظة واحدة، وصورتها ما زالت موجودة على شاشة هاتفه المحمول، موضحا أنها توفيت وهي صغيرة وحملت جميع أسراره.

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وأضاف الفنان أحمد آدم، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها كانت قاسية عليه بسبب مشاكلة المتكررة في الصغر، إلا انه افتقدها في فترة صعبة من حياته في مرحلة الثانوية، ولم يستوعب أنه لن يتحدث معها مرة أخرى، إذ أنها أحبته أكثر من أي شخص أخر.

وعن خيانته لزوجته، قال: "مراتي قفشتني وأنا بخونها.. قالتي لو قفشتك مش هكمل معاك"، ولكنها تسامح كثيرًا على العديد من المواقف المختلفة ورمت طوبتى"، مؤكدا أنه يعترف لها على كل المواقف الحياتية اليومية.
أكد الفنان أحمد آدم، أن الظروف كانت سببًا مهما في إجباره على اختيار الأعمال الدرامية، قائلا: "تنشيف الدماغ هو الخطأ الذي يتكرر فيا، تنشيف الدماغ عطلني وخسرني أعمال وأصدقاء".

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