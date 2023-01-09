في حالة وفاة أحد المقربين.. كيفية فتح هواتف آيفون أو أجهزة آيباد و Mac

يحتاج الكثير من الأشخاص لفتح هواتف أو أجهزة ذويهم أو المقربين منهم عند وفاتهم، للحصول على بياناتهم الشخصية لأغراض مهمة، أو البحث عن صور أو كلمات مرور أو معلومات أخرى ، الأمر الذي يكون محبطا للغاية حين لا يستطيعون الوصول.

وحسب شبكة Fox News فإن هناك عدد من الخطوات التي يمكن تفعيلها للوصول إلى بيانات هاتف الآيفون وفتحه وكذلك جهاز الآيباد أو الكمبيوتر الخاص بشخص متوفي من أحد أفراد الأسرة ، ونعرضها فيما يلي :

كيفية فتح هواتف آيفون أو أجهزة آيباد أو Mac بدون رمز المرور لشخص متوفي

ولن يمكن لهذه الخطوة أن تتم إلا إذا قام مالك الجهاز بنسخ البيانات احتياطيًا إلى iCloud ، وفي حين أنه من السهل تشغيل النسخ الاحتياطية التلقائية ، إلا أن مستخدمو آبل ينسون أحيانًا القيام بذلك وقد لا توجد الصور والبيانات إلا على الهاتف أو الآيباد أو الكمبيوتر.

وإذا كنت لا تعرف رمز مرور مالك الهاتف أو الجهاز أو كلمة المرور، فتحقق لمعرفة ما إذا كان لديك تسجيل الدخول إلى iCloud ، حيث يستخدم تسجيل الدخول إلى iCloud البريد الإلكتروني ، لذا جرب كلمات المرور الشائعة أو تحقق مما إذا كان قد ترك قائمة بكلمات المرور.

وإذا كان لديك وصول إلى تسجيل الدخول إلى iCloud ، وهذا الشخص المتوفي قام بعمل نسخة احتياطية لمعلوماته ، فقد تتمكن من الوصول إلى الكثير من البيانات ، بما في ذلك الصور ، عبر iCloud.com. وتحقق مما إذا كان أي من أجهزة المالك قد قام بتسجيل الدخول إلى iCloud تلقائيًا ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فاتبع الخطوات الآتية:

استخدام iCloud.com للوصول إلى البيانات

انتقل إلى iCloud.com على جهاز مختلف، من الأفضل القيام بذلك على جهاز كمبيوتر

وإذا قمت بتسجيل الدخول بنجاح ، فمن المحتمل أن تتمكن من الوصول إلى بريد المستخدم وجهات الاتصال والتقويم والصور و Cloud Drive والملاحظات والتذكيرات وبعض التطبيقات الأخرى إذا استخدمها هذا الشخص :

ويمكنك تنزيل الصور مباشرة من iCloud.com

وإذا لم يكن لديك حق الوصول إلى Apple ID ولكن لديك حق الوصول إلى البريد الإلكتروني للمستخدم ، فتحقق مما إذا تم حفظ تسجيل الدخول تلقائيًا على أي من أجهزتهم مثل جهاز كمبيوتر أو جهاز آيباد.



استخدام بريد إلكتروني للوصول إلى بيانات آيفون و آيباد و Mac

انتقل إلى iCloud.com على جهاز مختلف ؛ من الأفضل القيام بذلك على جهاز الكمبيوتر

انقر فوق هل نسيت Apple ID الخاص بك أو كلمة المرور؟

استخدم عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم على iCloud لإعادة تعيين كلمة المرور

افتح حساب البريد الإلكتروني للمستخدم ، وسترى البريد الإلكتروني مع إرشادات حول إعادة تعيين حساب iCloud

وبمجرد حصولك على تسجيل الدخول الجديد ، استخدم iCloud.com لتسجيل الدخول واتبع الخطوات المذكورة أعلاه لاستخدام حساب iCloud للوصول إلى البيانات.

هل مالك الجهاز لديه جهة اتصال قديمة؟

وقد لا يعرف العديد من مستخدمي آبل أنه يمكنك إعداد جهة اتصال قديمة على أجهزتك في حالة الوفاة غير المتوقعة، وإذا قام مالك الجهاز بإعداد جهة اتصال قديمة ، فسيكون من السهل جدًا الوصول إلى تلك البيانات، حيث تتوفر جهات الاتصال القديمة من التي تعمل بنظام تشغيل بدءا من iOS 15.2 أو iPadOS 15.2 أو macOS 12.1 أو أحدث.

وإذا قام الشخص الراحل من أفراد أسرتك بإعداد جهة اتصال قديمة ، فقم بزيارة Apple's digital legacy إرث آبل الرقمي لطلب الوصول، كما يجب إعداد جهة اتصال قديمة إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

كيفية طلب الوصول إلى جهاز بدون تسجيل الدخول إلى iCloud

وإذا لم تنجح أي من الخطوات السابقة ، وكنت ترغب في طلب الوصول من آبل للوصول إلى معلومات تسجيل الدخول إلى iCloud الخاص بقريبك المتوفي ، فقد يلزم إصدار أمر من المحكمة.

وستحتاج إلى تقديم المعلومات التالية في أمر المحكمة:

اسم وApple ID أو معرف آبل الخاص بالشخص المتوفى

اسم وصلة قرابة الشخص الذي يطلب الوصول إلى حساب المتوفى

أن المتوفي هو مستخدم جميع الحسابات المرتبطة ب Apple ID أو معرف آبل

وأن مقدم الطلب هو الممثل الشخصي القانوني للمتوفى أو وكيله أو وريثه الذي يشكل تفويضه "موافقة قانونية".

وبعدها يجب توجيه أمر المحكمة إلى آبل .

جدير بالذكر أن الإجراءات الخاصة التي يتم تقديمها للمحكمة قد تختلف من دولة لأخرى، حسب القانون الخاص بها والإجراءات المتبعة.