في حالة سيئة| أول صور لـ كلب الراقصة هندية بعد إلقائه في الشارع

قامت جمعية متخصصة في مساعدة الحيوانات بإنقاذ كلب الفنانة هندية، بعدما قامت بإلقائه في الشارع.

وأصدرت الجمعية بيان نص على التالي: "توضيح .. بالنسبة للحالة اللى اتبلغت بيها الجمعية لكلب تم القاؤه على الطريق وهو غير قادر على التحرك وبالفعل تم احضاره وتم الاتفاق على ضرورة نقله فورا لعيادة نظرا للحالة السيئة للكلب وضوروة عمل اشعة وخلافه لبيان الحالة العامة".

وتابعوا: “عند احضار الكلب ونقله لم يكن لدينا ادنى علم بمن هى السيدة الى قامت بذلك ولا سألنا لان كل الاهتمام كان فقط ضرورة سرعة النقل وبالفعل تم وصول الكلب للعيادة وبيتم عمل الازم من اشعة وتحاليل وفحوصات كاملة لبيان سبب الحالة، الجمعية لا تسعى للتشهير ابدا وليست مسئولة عن اى شخص يقوم بالتطاول من اى طرف سواء مع او ضد لان التطاول مش اسلوبنا ولا منهجنا”.

كما أضافوا: “السيدة هندية التى تبين انها صاحبة الكلب تواصلت مع عدة اشخاص للوصول لنا وتمت مكالمة معاها ابدت فيها رغبتها فى المساعدة فى العلاج واستلام الكلب وقد اوضحنا لها انه لن يتم تسليم الكلب لها وانه اصبح فى حيازة الجمعية التى عثرت عليه بالشارع وفى حالة مرضية شديدة السوء ..مش من عادتنا المزايدة ولا التطاول وكمان لا نتهاون فى حق الحيوانات ابدا .. سيتم متابعة الحالة وتطورات نتائج الفحوصات”.

يذكر أن تداول رواد السوشيال ميديا ڤيديو للراقصة هندية وهي تقوم بإلقاء كلبها المكسور في الشارع، مما تسبب في هجوم كبير عليها.

وخرجت هندية، تعلق على الأمر من خلال ڤيديو لايف لها قالت من خلاله: “ أه رميت الكلب في الشارع انا حرة، محدش يحاسبني، كل واحد على راسه بطحة انا معليش بطحة، عاملين فيها بتعرفوا في الانسانية وانتوا متعرفوش حاجة، كما قامت بتوجيه الشتائم للجمهور المعارض لها”.

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