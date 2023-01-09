رميته وأنا حرة| أول تعليق من هندية بعد إلقاء كلبها في الشارع

تداول رواد السوشيال ميديا ڤيديو للراقصة هندية وهي تقوم بإلقاء كلبها المكسور في الشارع، مما تسبب في هجوم كبير عليها.

وخرجت هندية، تعلق على الأمر من خلال ڤيديو لايف لها قالت من خلاله: “ أه رميت الكلب في الشارع انا حرة، محدش يحاسبني، كل واحد على راسه بطحة انا معليش بطحة، عاملين فيها بتعرفوا في الانسانية وانتوا متعرفوش حاجة، كما قامت بتوجيه الشتائم للجمهور المعارض لها”.

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كما قامت الفنانة سارة نخلة بمهاجمتها وكتبت: "الرقاصة دي اسمها هندية يوم ما كلبها رجله اتكسرت راحت رمته فالشارع مش قادر يتحرك عديمة الضمير، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي يا شيخة اشوف فيكي يوم

و ليها عين تشتم و تبجح مع اي حد بيدخل يكلمها، حنان خادت الكلب ووصل العيادة و بيعمل اشعه و يارب نتطمن عليه قريب

اخر فيديو و هي بتبجح و تشتم الناس و تقل ادبها".

وتابعت قائلة: “ضحكتني اوي ولله بتقول لوحدة دا انا ستك يا خدامة انتي ..عايزة اقولك يا هندية يا رقاصة .. مافيش حاجة اسمها خدامة هي اسمها المساعدة و تاني حاجة كفايا انها بتشتغل بشرفها .. ادخلوا اتفرجوا على الرقاصة لما تردح”.