جدل بسبب إنهاء ممثلة هندية شهيرة حياتها في الحمام

تصدرت قضية إنهاء ممثلة هندية حياتها، عناوين الصحف في الهند بسبب الظروف المحيطة بوفاتها واعتقال صديقها السابق وسط اتهامات بأن وفاتها ترجع إلى سبب ديني.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، عُثر على "تونشا شارما" ميتة في 24 ديسمبر، في مرحاض في موقع تصوير برنامجها "علي بابا - داستان إي كابول".

بعد ذلك بيوم ، ألقت الشرطة القبض على شريكها النجم وصديقها السابق “شيزان خان” بعد أن اتهمته والدة شارما بـ "التحريض على إنهاء حياتها" - وهو ما ينفيه.

أخبر مسؤول الشرطة الكبير الصحافة أن شارما أنهت حياتها بنفسها ، وأنهم يحققون في سبب قيامها بذلك.

لكن كانت قد صدمت وفاة الفنانة البالغة من العمر 20 عامًا صناعة الترفيه في الهند، فقد كانت نجمة صاعدة ولديها كم كبير من المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي.

قبل ساعات من وفاتها ، نشرت صورة لنفسها على موقع “إنستجرام” وعلقت عليها: “الذين يدفعهم الشغف لا يتوقفون”، وحاز على إعجاب وتعليقات أكثر من 800 ألف شخص.

إنهاء حياة نجمة بوليوود يثير الجدل

وعبر المعجبون عن صدمتهم بسبب وفاتها المفاجئة وتساءلوا كيف يمكن لشخص يبدو إيجابيًا جدًا أن يتخذ مثل هذه الخطوة.

وغطت وسائل الإعلام الحادثة المأساوية بقلق شديد، مع حياة الممثلة وعلاقاتها، وكانت قد ولدت تونشا شارما في مدينة شانديجار بشمال الهند، وكانت تحلم بأن تصبح ممثلة منذ صغرها.

وكانت بالكاد تبلغ من العمر 13 عامًا عندما بدأت التمثيل في البرامج التلفزيونية وشقت طريقها تدريجيًا إلى الشاشة الكبيرة، حيث لعبت أدوارًا صغيرة في أفلام بطولة ممثلين بوليوود مشهورين مثل كاترينا كايف وفيديا بالان.

لكن نجاحها على الشاشة الصغيرة هو الذي جلب شهرتها. قدمت الممثلة أدوارًا متنوعة - في أحدث عروضها المستوحاة من الحكاية الشعبية علي بابا والأربعين حراميًا ، كانت تلعب دور أميرة ملكية.

لكن على الرغم من حياتها التي بدت ساحرة ، كانت الممثلة الشابة تكافح من أجل التأقلم. في مقابلات سابقة ، تحدثت عن محاربة الاكتئاب والقلق ومعاناة الإجهاد الناجم عن تدقيق العمل ووسائل التواصل الاجتماعي.

بعد أن ألقت عائلتها باللوم على خان ، البالغ من العمر 28 عامًا ، في وفاتها ، تم القبض عليه في 25 ديسمبر ولا يزال رهن الاحتجاز القضائي.

واستمرت على الرغم من تحذير الخبراء القانونيين من أن التغطية الإعلامية المكثفة للقضايا التي لا تُعرف فيها الحقائق كلها يمكن أن تعرقل التحقيق وتضر بالمتهمين وتقلل من احترام المتوفى.

الحرب الاعلامية

وفقًا للتقارير ، كان شارما وخان يتواعدان منذ بضعة أشهر لكن الشرطة تقول إن الزوجين انفصلا قبل 15 يومًا من وفاتها، ويقولون إن الانفصال وضع الممثلة تحت ضغوط شديدة ويشتبه في أنه دفعها إلى ما فعلته.

استجوبت الشرطة العديد من الأشخاص فيما يتعلق بالقضية وفحصت أيضًا عدة محادثات بين شارما وخان.

اتهامات بين عائلة شارما وخان

كما اتهموه بعدم التعاون مع التحقيق، وهو ادعاء نفاه محامي الممثل، وومن المقرر سماع دعوى الكفالة الخاصة بالممثل يوم السبت. يقول محاميه إنه بريء.

لكن تبادل أفراد عائلة خان وشارما التفاصيل مع وسائل الإعلام حول علاقة الزوجين ، كما تبادلوا الاتهامات ضد بعضهم البعض.