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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب البحرين يهزم قطر 2-1 في كأس الخليج العربي

البحرين
البحرين

فاز منتخب البحرين على قطر بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25”.

تقدم احمد علاء الدين عبدالمتعال بهدف للعنابي القطري في الدقيقة 34 بضربة رأسية لكن المنتخب البحريني أدرك التعادل بهدف بنيران صديقة سجله محمد وعد البياتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72.

 وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، خطف عبدالله يوسف هلال هدف الفوز القاتل للبحرين من ضربة جزاء

وبتلك النتيجة، تصدر المنتخب البحريني المجموعة الثانية بست نقاط فيما توقف رصيد قطر عند 3 نقاط في المركز الثاني.

البحرين قطر كأس الخليج العربي

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