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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير مسبوقة

الكشف عن اتفاقية ساعدت مكارثي للفوز برئاسة النواب الأمريكي

كيفن مكارثي
كيفن مكارثي

قالت روزا ديلورو العضوة في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي، إن العملية الفوضوية التي مر بها السيناتور كيفن مكارثي، للفوز برئاسة مجلس النواب لم يسبق لها مثيل، وأسفرت عن اتفاقية “خطيرة” لتقليص عملية الاعتمادات لتمويل الحكومة الأمريكية في السنة المالية 2024.

وقال دي ديلورو في مؤتمر صحفي لقادة الديمقراطيين في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، “هذه العملية الفوضوية غير مسبوقة كما أنها خطيرة، حيث تحاول إعاقة عملية تمويل الحكومة الأمريكية في السنة المالية 2024”.

وأضافت أن مكارثي وافق على وضع حد للإنفاق الذي وافق عليه الكونجرس عند مستويات 2022، وفقًا للتقارير المتداولة في الكابيتول هيل، من أجل ضمان الدعم الكافي من صقور خفض الميزانية في التجمع الحزبي لانتخابه رئيساً.

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وقالت ديلورو: “هذا سيخفض على الأقل 130 مليار دولار، وسيغير الرعاية الطبية للمحاربين القدامى بما لا يقل عن 31 مليار دولار أو  أقل مما سنناه للتو في ديسمبر”.

وأضافت أن إصرار الأغلبية الجمهورية الجديدة على خفض الإنفاق إلى مستويات 2022 ورفضها زيادة حد الاقتراض القانوني للحكومة الفيدرالية سيؤدي أيضًا إلى تخفيضات خطيرة في تمويل أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة مجلس النواب الأمريكي الكونجرس النواب الأمريكي روزا ديلورو

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