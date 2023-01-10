قرار عاجل من لجنة المخابرات بالكونجرس بعد العثور على وثائق سرية بحوزة بايدن

طلب العضو الجمهوري الأعلى في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، من المخابرات الأمريكية إجراء “تقييم للأضرار” للوثائق التي يحتمل أن تكون سرية والتي تم العثور عليها في مكتب واشنطن التابع لمركز أبحاث بايدن.

أرسل النائب مايك تيرنر الطلب، اليوم الثلاثاء، إلى مدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز، قائلاً إن احتفاظ بايدن بالوثائق يضعه في “انتهاك محتمل للقوانين التي تحمي الأمن القومي، بما في ذلك قانون التجسس وقانون السجلات الرئاسية”.

بصرف النظر عن المراجعة الفيدرالية، فإن الكشف عن احتمال إساءة التعامل مع السجلات السرية أو الرئاسية لبايدن قد يكون صداعًا سياسيًا للرئيس، الذي وصف قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بالاحتفاظ بمئات من هذه السجلات في ناديه الخاص في فلوريدا بأنه “غير مسؤول”.

وتجاهل بايدن الأسئلة الصارخة حول الأمر اليوم الثلاثاء خلال لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في المكسيك.

جاء طلب تيرنر بعد يوم من تأكيد البيت الأبيض أن وزارة العدل كانت تراجع عددًا صغيرًا من المستندات ذات العلامات السرية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن وثائق سرية تتعلق بإيران وأوكرانيا وبريطانيا تعود إلى عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس، تم العثور عليها في منزله الخريف الماضي.

ووفقًا للتقرير، تم العثور على ما مجموعه 10 وثائق تحمل علامات سرية مؤرخة بين عامي 2013 و 2016 في المكتب الأكاديمي الخاص لبايدن في 2 نوفمبر 2022.

وكانت الوثائق في صندوق يتضمن وثائق شخصية، بما في ذلك بعض الوثائق المتعلقة بجنازة نجل بايدن، بو بايدن، جندي سابق في الجيش الأمريكي توفي عام 2015 بسرطان المخ.

وبايدن، الذي أصبح رئيسًا للولايات المتحدة في يناير 2021، شغل سابقًا منصب نائب الرئيس الأمريكي بين عامي 2008 و 2016، في عهد الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، كلف المدعي العام ميريك جارلاند بالفعل محاميًا أمريكيًا من شيكاغو تم تعيينه من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإشراف على الأمر، وهي خطوة قام بها جارلاند بعد تلقي استفسار من إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية.

وبحسب ما ورد تم تسليم الوثائق بالفعل إلى الوكالة.

يأتي التقرير وسط صراع طويل بين ترامب والحكومة الفيدرالية بشأن مئات الملفات السرية التي تم العثور عليها غير مؤمنة في منزله في مار إيه لاجو في فلوريدا.