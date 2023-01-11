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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 11-1-2023

الريال السعودي- صورة
الريال السعودي- صورة أرشيفية

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11-1-2022، استقر عقب ارتفاع بلغ 14 قرشا منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري في البنوك.

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 11 يناير 2023 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

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أسعار صرف الريال السعودى اليوم 

وسجّلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى البنوك كالتالى : سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 7.34جنيه للشراء و 7.73جنيه للبيع..

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ،اليوم الأربعاء  نحو 7.34جنيه للشراء و جنيه للبيع7.37 

 سعر الريال السعودي اليوم

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 7.36 جنيه للشراء و7.39 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق 7.35 جنيه للشراء و7.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وفي البنك الأهلي المتحد سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 7.35 للشراء و7.38 للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الريال السعودي 7.32 جنيه للشراء و7.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 7.31 جنيه للشراء و7.36 جنيه للشراء، وفي بنك قطر الوطني سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري 7.28 للشراء و7.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري 7.18 جنيه للشراء و7.38 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 7.30 للشراء و7.32 للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر الريال السعودي اليوم 7.16 جنيه للشراء و7.37 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد وصل سعر الريال السعودي اليوم 7.12 جنيه للشراء و7.39 جنيه للبيع.

 

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