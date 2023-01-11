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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سجّل أدنى مستوى منذ 7 شهورعالميًا..

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 11-1-2023

دولار أمريكي - صورة
دولار أمريكي - صورة أرشيفية

 أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 11-1-2023، مقابل الجنيه المصري شهدت استقرارًا نسبيًا عقب ارتفاع أمس والذي سجّل 11 قرشًا تقريبًا..

وكانت أسعار الدولار في البنوك قد شهدت ارتفاعًا 2.35 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعالميًا، ورغم ارتفاع الدولار، إلا أنه كان قريبًا من أدنى مستوياته في سبعة أشهر، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

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أسعار الدولار اليوم

 وسجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري 27.59 جنيه للشراء، و27.67 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري


وفي البنك الأهلي المصري سجّل سعر الدولار اليوم 27.45 جنيه للشراء، و27.50 للبيع، وهو أقل سعر لصرف الدولار في البنوك.

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر صرف الدولار اليوم 27.56 جنيه للشراء، و 27.66 جنيه للبيع ، وفي البنك المصري الخليجي سجل 27.60 جنيه للشراء ، و 27.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك 


ووصل سعر الدولار اليوم في بنوك "الأهلي المتحد، الإسكندرية، قطر الوطني، فيصل الإسلامي" إلى  27.60  جنيه للشراء و27.70 جنيه للبيع.
 

سعر صرف الدولار اليوم 

وسجّل سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر 27.45 جنيه للشراء، و27.50 للبيع، وفي بنك بلوم وصل سعر صرف الدولار إلى 27.60 جنيه للشراء و27.70 جنيه للبيع.

بينما سجّل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 27.72 جنيه للشراء و27.73 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي وصل سعر الدولار اليوم إلى 27.66 جنيه للشراء و27.61 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك "كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني "  27.60 جنيه للشراء و27.70 جنيه للبيع.

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