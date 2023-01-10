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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقترب من الـ 28.. أسعار الدولار اليوم في البنوك بختام التعاملات

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار صرف الدولار  في البنوك اليوم الثلاثاء بختام التعاملات ما بين 5 - 11 قرشا تقريبا.

وكانت أسعار الدولار في البنوك شهدت ارتفاعا مقابل الجنيه المصري ما بين 2.35 جنيه للشراء، و2.40 جنيه تقريبا للبيع خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار اليوم

 سجل متوسط أسعار الدولار في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري 27.59 جنيه للشراء، و27.67 جنيه للبيع .

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري


وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري  27.45 جنيه للشراء ، و 27.50 للبيع. 

ووصل سعر صرف الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 27.56 جنيه للشراء، و 27.66 جنيه للبيع ، وفي البنك المصري الخليجي سجل 27.60 جنيه للشراء ، و 27.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك 


ووصل سعر الدولار اليوم في بنوك:" قطر الوطني، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، الاسكندرية" إلى  27.60  جنيه للشراء و27.70 جنيه للبيع.
 

سعر صرف الدولار اليوم 

وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار اليوم  27.45 جنيه للشراء ، و27.50 للبيع، وفي بنك بلوم وصل سعر صرف الدولار إلى 27.60 جنيه للشراء و27.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي 27.72 جنيه للشراء و27.73 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي وصل سعر الدولار اليوم إلى 27.66 جنيه للشراء و27.61 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 

وفي بنوك:"كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني " سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 27.60  للشراء و27.70 جنيه للبيع.

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