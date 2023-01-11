سريع المفعول وبدون حرمان.. رجيم خارق يخلصك من الكرش للأبد

وزنك زاد كثيرًا مع بداية الشتاء وتبحثين عن رجيم سريع لنسف قوامك وحرق الدهون يمكن اتباع نظام غذائي التالي لمدة أسبوعين فهو يمنحك وزن مثالي بدون حرمان إليك خطته، وفقًا لموقع بولد سكاي الهندي.

الأسبوع الأول

الإفطار: كوب عصير برتقال + قطعة جبن خالية الدسم أو قريش+ 1 توست سن



الغداء: شريحة سمك مشوى + طبق سلاطة خضراء +3 ملاعق أرز بالبخار



وجبة خفيفة ..ثمرة فاكهة



العشاء: طبق شوربة خضار

الأسبوع الثاني :



وتكون خطة الرجيم كالآتي:



الإفطار



بيضة مسلوقة وقطعة خبز سن +3 ملاعق فول بالليمون



بعد ساعتين ..



طبق شوفان بالعسل



الغداء يومان



شريحتان من فيليه السمك و قطعة عيش سن طبق سلاطة خضراء

أو

طبق شوربة خضار و قطعتين فيليه ديك رومي مشوي بالإضافة إلي طبق سلاطة خضراء



أو علبة تونه بالإضافة طبق سلاطة خضراء



بين الغداء والعشاء



كوب جنزبيل بالقرفة



العشاء:

طبق شوربة خضار