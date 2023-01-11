عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

معفاة من 50 ألف جنيه رسوما|ما هي السيارات صديقة البيئة بالقانون الجديد؟

السيارات صديقة البيئة
السيارات صديقة البيئة بالقانون الجديد

يعد القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب خلال دورته البرلمانية السابقة واعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي  بالتصديق عليه، وذلك لدور ؤ     في دعم جهود الدولة لمجابهة التغير المناخي والحفاظ على  البيئة.

ونصت المادة 3 من القانون السابق ذكره على أن ينشأ صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

 السيارات صديقة البيئة بالقانون الجديد

ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات، أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثار، أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من مركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية المماثلة التي تعمل بالبنزين، أو الديزل، أو تلك التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن مركبات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية المماثلة التي تعمل بالبنزين، أو الديزل والتقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية.

وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون البيئة.


50 ألف جنيه رسوم على السيارات 


وفرض القانون رسم يبدأ من 1000 جنيه ولا يتخطى خمسون ألف جنيه، ولمرة واحدة، وتقوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي وتصدر هذه الشهادة على كل من هذه السيارات:

محلية الصنع والمستوردة الجديدة المعدة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط “بنزين - ديزل أو نصف ديزل”.

محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.

سيارات معفاة من الرسوم
 

وأعفى القانون السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، من الرسوم الواردة في هذا القانون، والذي تتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك، تحصيلها .

صديقة البيئة السيارات صديقة البيئة التغير المناخي الحفاظ على البيئة المركبات صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

بعد انتهاء عيد الميلاد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

أسعار الذهب الآن في مصر

رسميًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص غدا

سعر الدولار يقترب من 30 جنيها في البنوك

ترشيحاتنا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن توقف الطيران في البلاد

يوم بدون سراويل.. كيف تتخلص من أعراض الاكتئاب على طريقة الإنجليز

معفاة من 50 ألف جنيه رسوما|ما هي السيارات صديقة البيئة بالقانون الجديد؟

بسبب المساعدات لأوكرانيا.. سيناتور أمريكي يشن هجوما عنيفا على البيت الأبيض

بشرى.. زيادة المعاش بنسبة 1% سنويا في هذه الحالة بقانون التأمينات الجديد

إحالة أوراق سيدة وزوجها العرفي في قضية ميكانيكي كرداسة إلى المفتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنضف وأرخص.. طريقة تحضير السوسيس في المنزل

لبسوه قميص نوم.. حكاية مسجل خطر ارتكب 100 جريمة وبث الرعب في حي بأكمله|فيديو

إطلالة مختلفة.. بوسي تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

عادت من العمرة لتموت تحت الأنقاض.. مشاهد مفجعة رسمها حطام المنزل المنكوب بأسيوط

فيديو

تعليمات مهمة لمواجهة الفيروسات التنفسية بالمدارس.. تغطية إخبارية

الأولى حتى في دخول القبر.. سبب وفاة طبيبة جامعة طنطا يارا السقا

البيضة بـ 80 قرشا .. اعرف فوائد بيض السمان قبل طرحه بالأسواق

البسوا جواكت ثقيلة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ