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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تستخدمه كثيرا.. أضرار كارثية يسببها الباور بانك للموبايل

أضرار كارثية يسببها
أضرار كارثية يسببها الباور بانك لهاتفك الذكي

يعتبر الباور بانك أو بنك الطاقة هو حلا سريعا ينقذك من بعض المواقف المحرجة التي قد تتعرض لها عندما يتوقف تشغيل هاتفك المحمول، حيث تم تصميم الشاحن المتنقل من أجل شحن الهواتف الذكية في حال فرغ شحن البطارية الخاصة بها، ولم تجد مقبس كهرباء لشحن هاتفك المحمول في المكان المتواجد به، أو عند التنقل والسفر كي تحافظ على بطارية هاتفك الذكي مشحونة معظم الوقت.

يمد الباور بانك أو بنك الطاقة، بطارية هاتفك الذكي بالطاقة أثناء تنقلاتك لشحن الجهاز واستعادة طاقته من جديد، وعلى الرغم من أن الشاحن المتنقل مفيد بشكل كبير، إلا أنها قد يتسبب في اضرار كارثية بالنسبة لهاتفك الذكي، من بينها:

 

 

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أضرار كارثية يسببها الباور بانك لهاتفك الذكي


1. كثرة الاستخدام يتلف هاتفك:

اعتمادك باستمرار على استخدام الباور بانك لشحن هاتفك قد يتسبب ببساطة في تلف الجهاز أو تعرض البطارية لبعض الأضرار على المدى الطويل لاستخدامه، إذ تم تصميم الشواحن المتنقلة لاستخدامها أثناء الطوارئ فقط وليس لشحن البطارية باستمرار، لذلك تجنب استخدام الباور بانك لشحن هاتفك واستخدمه فقط للحالات الطارئة.

2. التأثير على البطارية:

قد يتسبب الباور بانك ذو الجودة السيئة بإتلاف بطارية هاتفك، فإذا قمت بشحن هاتفك بشاحن باور بانك غير أصلى أو ردئ الصنع، فإنه قد يتسبب في تلف كبير لهاتفك الذكى وتلف البطارية على الفور، لذا تأكد من شراء باور بانك من مصدر موثوق به، وتأكد من أن شحن الباور بانك يتناسب مع هاتفك، ولا يزيد ولا يقل حتى لا تتلف البطارية.

3. بطء سرعة الشحن:

قد يتسبب الباور بانك ضررا كبيرا لسرعة الشحن الخاصة بهاتفك، فإذا كان الشاحن المتنقل يحتوي على الفولطية الخطأ وهاتفك يتم شحنه بشاحن فائق السرعة، ففي هذه الخالة سوف يؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل من بينها بطء سرعة الشحن، حيث سيتسبب ذلك في شحن الهاتف لمدة طويلة جدا.

4. الشحن الزائد:

لا تقتصر أضرار الباور بانك فقط على ألحاق الأذي ببطارية هاتفك أو سرعة الشحن الخاصة بها، ولكن قد تؤدي في بعض الأحيان إلى انفجار هاتفك الذكي بسبب الشحن الزائد، فاستخدامه بعد امتلاء البطارية بالطاقة للحفاظ على شحن بطارية بنسبة 100%، سيؤدي إلى عدم قدرة هاتفك المحمول تحمل الشحن الزائد، لذلك من الأفضل عدم شحن الهواتف المحمولة بواسطة جهاز الباور بانك بدون مراقبة.

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