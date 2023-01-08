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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو مسحتها بالغلط.. إليك أفضل برامج استرجاع الصور المحذوفة من الهاتف

أفضل برامج استرجاع
أفضل برامج استرجاع الصور المحذوفة من الهاتف

جعلت كاميرات الهواتف الذكية الخاصة بنا التقاط الصور ومقاطع الفيديو أمرا سهلا تستطيع القيام به كل وقت، ولكن قد يواجه غالبية مستخدمي الهواتف الذين قاموا بالتقاط العديد من الصور التي قد تحمل ذكريات مهمة، الكثير من التهديدات التي قد تتسبب في فقدان هذه الصور، من بينها الحذف دون قصد أو تلف في ملفات النظام، وأي كان السبب وراء حذف هذه الصور من ذاكرة هاتفك، لا تقلق فهناك العديد من البرامج تعمل على استرجاع الصور المحذوفة من الهاتف، مهمتها الوحيدة هي استرداد جميع صورك المفقودة مرة أخرى.

 

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أفضل برامج استرجاع الصور المحذوفة من الهاتف


1. برنامج iMyFone D-Back:

يمنحك تطبيق iMyFone D-Back القدرة على استعادة الصور المحذوفة من هاتفك بسهولة، فإذا قد قمت عن طريق الخطأ بحذف بعض الملفات الهامة من هاتفك والتي قد تتضمن الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، سيساعدك هذا البرنامج على استرداد جميع ملفاتك وبياناتك المحذوفة في لحظات معدودة، سواء على هواتف أندرويد أو آيفون فهو قادر على استرداد العديد من أنواع البيانات والملفات المختلفة.

 

يمكنك تحميل برنامج iMyFone D-Back، عبر الرابط التالي هنا


2. برنامج UnDeleteMyFiles Pro:

يتيح برنامج UnDeleteMyFiles Pro، للمستخدم إمكانية استعادة جميع أنواع الملفات المحذوفة مثل: الصور، ومقاطع الفيديو والمستندات رسائل البريد الالكتروني أيضا، حيث أنه يمتلك معالج خاص لاسترداد الملفات المحذوفة مما يجعل هذا البرنامج من أفضل برامج استعادة الصور المحذوفة، وهو متوفر بشكل مجاني على أغلب أنظمة التشغيل.


3. برنامج DiskDigger Photo Recovery:

يتوفر برنامج DiskDigger Photo Recovery، لمستخدمي أجهزة أندرويد بشكل مجاني، فهو يعمل على استرجاع الصور المحذوفة ومقاطع الفيديو من على الهاتف بسهولة ويتميز البرنامج بأنه يسمح بمعاينة الملفات أثناء عملية الاسترداد من أجل تحديد الملفات التي تريد استعادتها، بالإضافة إلى إمكانية حفظها على الخدمات السحابية مثل Dropbox أو Google Drive حتى لا تفقدها مرة ثانية.

 

يمكنك تحميل برنامج DiskDigger Photo Recovery، عبر الرابط التالي هنا


4. برنامج Tasty Photo Recovery:

يمنحك برنامج Tasty Photo Recovery، طريقتين مختلفتين لاسترجاع الصور المحذوفة وتحميلها علي هاتفك بسرعة فائقة، كما أنه يتميز بنظام مخصص لمعاينة الملفات المحذوفة أثناء عملية الاسترداد والقدرة على نقل الصور التي تم استعادتها إلى مكان آمن مما يضمن لك العثور علي صورك بشكل أسرع.

يمكنك تحميل تطبيق Tasty Photo Recovery، عبر متجر جوجل بلاي عبر الرابط التالى هنا 

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