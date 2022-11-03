أفضل تطبيقات تساعدك في التقاط الصور بشكل احترافي على موبايلك

يعتبر تعديل الصور وإخراجها بشكل احترافي هو عمل الكثير من المحترفين في عالم التصوير و الفوتوغرافيا، هذه المهارة قد تتطلب الكثير من المعرفة و الوقت حتى تتقنها.

من أجل هذا قمنا بالبحث عن أفضل برامج تعديل الصور، والتي تساعد المبتدئين أو الأشخاص الذين يرغبون أن يدخلوا مجال الاحتراف في عالم التصوير.

لذلك قمنا بتجميع هذه البرامج هي الأقوى والأفضل في عالم تعديل الصور، والتي يستخدمها المحترفون باستمرار نظراً لقوة ودقة الخصائص التي تحتوي عليها. العيب الوحيد أن هذه الأدوات تحتاج إلى كمبيوتر أو لابتوب جيد نوعاً ما.

1- برنامج Adobe Lightroom

برنامج تعديل صور هو الأفضل في العالم من حيث تعديل الألوان والإضاءة في الصور – أغلب الصور التي تشاهدها على انستجرام وأغلفة المجلات يتم تعديلها بهذا البرنامج.

من أجل هذا أغلب من يعملون بمجال الدعاية والإعلان يعتمدون على هذا البرنامج، وذلك نظراً لاعتماده على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعديل كل أنواع الصور.

2- برنامج Adobe Photoshop CC

برنامج Adobe Photoshop CC هو أفضل برامج تعديل الصور في العالم تقريباً، وذلك نظراً لحجم الإمكانيات الرهيبة التي يحتوي عليها، والتي يعتمد عليها المحترفون بشكل كامل.

وما يجعل برنامج فوتوشوب يتربع على عرش برامج الصور، أنه ليس مختصاً فقط بتعديل الصور وإضافة المؤثرات، إلا أنه يمكنك كذلك من تصميم الصور والجرافيكس الذي يعتمد عليه الكثير من صناع المحتوى.

من أجل هذا يعتمد على هذا البرنامج المصورون و الأشخاص الذين يعملون في مجال الطباعة والمصممين وغيرهم الكثير، حتى أن هناك من يعتمد على هذا البرنامج فقط لربح المال من خلال العمل الحر.

3- برنامج Luminar

برنامج Luminar هو واحد من أفضل برامج تعديل الصور الذي يعتمد عليه المحترفون، والذي يعد منافساً قوياً لبرنامج فوتوشوب الشهير.

هذا البرنامج مخصص لتعديل الصور بشكل كامل، لهذا يُفضل استخدامه لتعديل الصور الشخصية أو صور المناسبات لكي تخرج بشكل احترافي بسهولة كبيرة.

4- برنامج Photoscape X

Photoscape X هو برنامج تعديل صور جيد للغاية، خصوصاً للذين يريدون تعديل العديد من الصور في نفس الوقت. هذا البرنامج لا يستهلك إمكانيات كبيرة من جهازك على عكس الكثير من البرامج الأخرى

5- برنامج Gimp

برنامج Gimp هو برنامج تعديل صور مجاني، وهو يُعد بديلاً مكافئاً لـ Photoshop، هناك الكثير من المطورين الذين يعملون على هذا البرنامج حيث أنه مفتوح المصدر (Open Source)، وبالتالي يتم تحسينه باستمرار.