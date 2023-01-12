ضبط 180 عبوة مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة ومحلات بيع اللحوم لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين .

ضبط 180 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة بالبحيرة

ضبط 180 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة بالبحيرة

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت اشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على الأسواق أسفرت عن :-

أولا بمركز بدر تم ضبط :

- 180 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة.

- أحد محلات بيع المواد الغذائية يقوم ببيع الأرز الأبيض بأزيد من السعر الرسمى .

- محل يقوم ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على 40 علبة سجائر .

- مخبز سياحى يدار بدون ترخيص .

- محل مواد غذائية لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.

- أحد محلات بيع المبيدات الزراعية لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات .

ثانياً بدمنهور تم ضبط:

- محلين لبيعهم السجائر بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على 1040 علبة سجائر .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.