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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : بتقلدنى | أحلام تفتح النار على جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو .. لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت

صدى البلد

نشر قسم الفن مجموعة من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

بتقلدنى | أحلام تفتح النار على جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو .. اعرف القصة

هاجمت الفنانة  أحلام الشامسي العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريغز صديقة اللاعب الأشهر عالميا كريستيانو رونالدو عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وعلقت احلام  على منشور لجورجينا  على انستجرام قائلة :"مجوهراتها نفس مجوهراتي شي غريب كل ساعاتي نفس ساعاتها”.

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا كامل العدد في الكويت، ونالت إطلالة شيرين عبد الوهاب انتقادات لاذعة بسبب إطلالتها .

وظهرت شيرين عبد الوهاب مرتدية فستان شيفون واسع مطرز بطبقات من الريش والذى وصفه الجمهور “بالروب". 

ووضعت شيرين عبد الوهاب فى مرمى الانتقادات بسبب اطلالتها التى أبرزت وزنها الزائد .

توفى أمام الكاميرا .. محطات فارقة فى حياة حسين رياض

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حسين رياض ، الذى ولد  في 13 يناير عام 1897، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية التي تظل خالدة في ذاكرة السينما حتى أن لقبه البعض بـ “ابو السينما”.
ولد الفنان حسين رياض في حي السيدة زينب يوم 13 يناير 1897، لأب مصري وأم سورية، وبدأت مهاراته في التمثيل تظهر عليه خلال دراسته الثانوية، فانضم إلى فريق الهواة بالمدرسة وكان مدربه إسماعيل وهبي شقيق الفنان يوسف وهبي، فعمل في أول مسرحية في حياته وهي "خلي بالك من إمياى" وكانت بطلة المسرحية روز اليوسف، وحتى لا تعرفه أسرته غير اسمه من حسين محمود شفيق إلى حسين رياض.

عمل مع فرقة الريحاني، ومنيرة المهدية، وعلي الكسار، وعكاشة، ويوسف وهبي، وفاطمة رشدي، واتحاد الممثلين عام 1934، وهو شقيق الفنان الراحل فؤاد شفيق، ومن أشهر مسرحياته: "عاصفة على بيت عطيل – تاجر البندقية- لويس الحادى عشر –أنطونيو وكليوباترا – مدرسة الفضائح القضاء والقدر – الناصر – العباسة – شهر زاد – العشرة الطيبة – مضحك الخليفة مصرع كليوباترا – الأرملة الطروب – الندم"، وحصل على لقب ممثل من الدرجة الممتازة.

 

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