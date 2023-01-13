لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا كامل العدد في الكويت، ونالت إطلالة شيرين عبد الوهاب انتقادات لاذعة بسبب إطلالتها .

وظهرت شيرين عبد الوهاب مرتدية فستان شيفون واسع مطرز بطبقات من الريش والذى وصفه الجمهور “بالروب".

ووضعت شيرين عبد الوهاب فى مرمى الانتقادات بسبب اطلالتها التى أبرزت وزنها الزائد .

وأطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب على جمهورها بحفل الكويت بـ إطلالتين ظهر خلالهما وزنها الزائد.

وتألقت شيرين عبد الوهاب بغناء مجموعة من أشهر أغانيها أبرزها :" على بالى ، يا بتفكر يا بتحس ، متحاسبنيش ، أنا مش مبيناله".

أسعار تذاكر حفل شيرين

وتتراوح أسعار الحفل ما بين 1900 جنيه مصري “20 دينارًا كويتيًا”، و19.300 جنيه مصري “200 دينار كويتي"، حيث توجد العديد من الفئات الأخرى.

وكانت قد كشفت مواقع لبنانية عن أسرار جديدة فى التحقيق الذى جرى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب بعد زيارتهما إلى الفنان فضل شاكر.

وخضعت شيرين وزوجها حسام حبيب لكتابة تعهد رسمى بعد زيارتهما لفضل شاكر مجددًا فى المخيم المقيم به والذى دخلته شيرين من خلال تصريح من الجيش اللبنانى حيث سمح لهما بدخول المخيم وليس زيارة فضل شاكر.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكشف الشاعر أحمد ماضى، كواليس التحقيق معه وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ، من جانب السلطات اللبنانية بعد زيارتهم للفنان فضل شاكر المطلوب من الحكومة اللبنانية.

وقال أحمد ماضى لـ et بالعربى: إن الأجهزة الأمنية استقبلتنا بشكل محترم لمدة عشر دقائق فقط، ودار الحديث معهما عن كيفية الدخول إلى المخيم، وكان القاضي متساهلا بشكل كبير معنا، وما حدث هو أمر روتيني اعتيادي ومر الأمر على خير، ولم يكن أى أزمات تعرضنا لها من جانب السلطات اللبنانية.

تفاصيل استدعاء شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كشفت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، عن تفاصيل استدعاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، من جانب السلطات اللبنانية بعد زيارتها للفنان فضل شاكر.

وأضافت عيسى: جرى الإفراج عن شيرين وزوجها حسام حبيب ، بعد الاستماع إليهما بإشارة قضائية، وبحسب مصادر إعلامية فقد حصلت شيرين عبد الوهاب وزوجها على تصريح أمني للدخول إلى المخيم.

وشنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا شديدًا على المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد زيارتها للفنان فضل شاكر برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، وطالب بعض اللبنانيين الجهات الأمنية في لبنان التحقيق مع شيرين، بشأن زيارتها لفضل، إثر هروبه من العدالة وبقائه في مخيم عين الحلوة، وقدرة شيرين في العثور عليه وزيارته برفقة عدد من الصحفيين.