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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد التنمر عليها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

رامى رضوان
رامى رضوان

ردّ الإعلامي رامي رضوان على المتنمرين على ابنته كايلا بعد ظهورها الأول فى عرض “مسرحية أنستونا” لـ دنيا سمير غانم

وقال رامى رضوان لبرنامج The Insider بالعربى :"مبديش قيمة للي بلا قيمة، والسوشيال ميديا للأسف فيها الإيجابي والسلبي بس لما يكون إنسان نفسه ضعيفة ليه نديله أهمية ونرد عليه".

وأضاف رامي رضوان: "بنتي زي القمر في عيني وعين مامتها وده أهم حاجة".

وظهرت "كايلا رامي رضوان" ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان للمرة الأولى خلال  العرض المسرحي "آنستونا"، الذي تشارك فيه والدتها.

وظهرت كايلا مع والدتها على المسرح، رفقة مخرج العمل خالد جلال، وأبطال المسرحية .

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان كايلا تشبه إلى حد كبير جدتها الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز .

وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويحاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية.

مسرحية أنستونا لـ دنيا سمير غانم

تعد مسرحية أنستونا من بطولة كريم عفيفي، بيومي فؤاد، بسنت صيام، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد جلال، وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويجاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومي.

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة لوالديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ودعت لهما وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت دنيا غانم “ اللهم ارحمهم واجعلهم من الضاحكين المستبشرين في جنتك وهون علينا فراقهم #سمير_غانم #دلال_عبدالعزيز”.

يشار إلى أن آخر أعمال دنيا سمير غانم الفنية، مسرحية أنستونا التي يشارك فيها كريم عفيفي، بيومي فؤاد، بسنت صيام، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد جلال.

الاعلامي رامي رضوان دنيا سمير غانم رامي رضوان كايلا رامي رضوان

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