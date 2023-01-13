الكرتونة بـ 20 جنيه.. لماذا طرحت وزارة الزراعة بيض السمان في منافذها؟

يتسائل الكثير من المواطنين عن فوائد بيض السمان ومقارنته بنظيره من الدجاج، خاصة بعد تصدر الأول محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وزاد التساؤل والبحث عقب طرح بيض السمان من قبل وزارة الزراعة في بعض الأماكن، بأسعار منخفضة واقتصادية مقارنة ببيض الدجاج.. فماذا تعرف عن بيض السمان؟

بيض السمان

يشتهر بيض السمان بحجمه الصغير مقارنة بنظيره من بيض الدجاج، لذلك يستغرق وقتا أقصر في الطهي، حيث تكون بيضة السمان ثلث حجم البيضة العادية، بجانب أنه يحتوي على صفار كبير.

أسعار بيض السمان

إلى جانب صغر حجمه، يشتهر بيض السمان أيضا بانخفاض سعره، حيث يبلغ سعر الكرتونة 20 جنيها فقط مقابل 80 قرشا للبيضة الواحدة في منافذ وزارة الزراعة، فيما يصل سعر طبق بيض الدجاج العادي إلى 90 جنيها.

فوائد بيض السمان

إلى جانب فائدته الاقتصادية، تتعدد فوائد بيض السمان الغذائية، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية، وفقا لما ذكره موقع لموقع «هيلث إن»:

1- غني بفتامين E والأحماض الدهنية والزنك والحديد، كما أنه من المصادر الغنية بالحديد لذلك يحتوي على 5 أضعاف البوتاسيوم مقارنة ببيض الدحاج.

2- توفر بيضة السمان الواحدة جزءا كبيرا من فيتامين ب 12 وبعض الحديد، فضلا عن السيلينيوم الذي يساعد على ضمان وظيفة صحية للغدة الدرقية.

3- يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة المثلى من خلال تكوين خلايا الدم الحمراء.

4- غني بالعناصر الغذائية ومليء بمضادات الأكسدة المعززة للصحة والتي قد تساعد في عكس الضرر الخلوي وعلاج أعراض الحساسية.

آثار جانبية لبيض السمان

معظم بيض السمان غير مبستر، مما يعني أنه يجب على النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة تجنب بيض السمان أو التأكد من أنه مطبوخ تمامًا بدون سيلان أو صفار هلامي قبل تناوله.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك حساسية من بيض الدجاج، فقد يكون لديك أيضًا حساسية من بيض السمان، ومن الممكن أيضًا أن تكون مصابًا بالحساسية من بيض السمان حتى لو لم يكن لديك حساسية من بيض الدجاج.

الجدير بالذكر أن بيض السمان من الأطعمة الأساسية في اليابان، حيث يستخدم غالبًا نيئًا في السوشي، وتستخدم الدول الآسيوية الأخرى مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا بانتظام بيض السمان كوجبة خفيفة أو مرافقة لأطباق أخرى.

وفي بلدان أمريكا الجنوبية، يتم استخدام البيض كغطاء للأطعمة الجاهزة مثل الهمبورجر.