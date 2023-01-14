عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مبلغ هيصدمك.. تيم كوك رئيس آبل يتقاضى راتب خيالي

تيم كوك رئيس آبل
تيم كوك رئيس آبل يتقاضي راتب خيالي

خلال عام 2022، حصل الرئيس التنفيذي لشركة آبل Apple، تيم كوك Tim Cook، على راتب خيالي يصل إلى 100 مليون دولار من الرواتب والتعويضات وحدها.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أوضح البيان الذي صدر من وكيل شركة آبل الأمريكية، أن إجمالي دخل "تيم كوك" رئيس الشركة، وصل إلى 99.4 مليون دولار خلال عام 2022.

 

أبل: مطورو تطبيقات App Store حققوا 320 مليار دولار إيرادات

مفاجأة صادمة لعشاق آيفون .. آبل "تقتل" أرخص هواتفها

 

تيم كوك رئيس آبل يتقاضي راتب خيالي 

ووفقا لبيان وكيل شركة آبل، فإن إجمالي دخل "تيم كوك" خلال عام 2022، يشمل راتبه الأساسي البالغ 3 ملايين دولار، والحافز النقدى السنوي البالغ 83 مليون دولار في شكل مكافآت وأسهم، وأشكال أخرى من التعويضات بلغت 13.4 مليون دولار، ومقارنة بعام 2021، حصل الرئيس التنفيذي لشركة آبل على حوالى 98.7 مليون دولار.


وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن دخل "تيم كوك" خلال عام 2023، سيتعرض لانخفاض كبير ، وذلك بعد أن اقترح “كوك” بنفسه خفض الأجور في ضوء الانتقادات التي تلقتها الشركة من المساهمين، وبناء على توصياتهم سيتم إجراء تعديل على تعويضات رئيس شركة آبل.

وخلال عام 2023، سيبلغ تعويض "تيم كوك" المستهدف حوالى 49 مليون دولار، مما يعني أن دخله لهذا العام سيكون أقل بنسبة 40٪ من تعويضاته لعام 2022، ومع ذلك، قد يستمر في جني أكثر من المبلغ المتوقع، اعتمادا على سعر سهم شركة آبل Apple في السوق.

ولا يعني خفض التعويضات أن شركة آبل تعرضت لخسارة في الأرباح خلال العام السابق، ووفقا للجنة التعويضات التابعة لمصنعة آيفون، كانت إيرادات الشركة مرتفعة بشكل استثنائي في عام 2022، كل ذلك تحت قيادة الرئيس التنفيذي الحالي "تيم كوك".

الجدير بالذكر أن “تيم كوك” Tim Cook، قد تولى إدارة شركة آبل في 24 أغسطس من عام 2011، بعد رحيل مؤسسها ورئيسها السابق، ستيف جوبز، ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة، حقق تغييرات جذرية في طريقة عمل عملاقة التقنية الأمريكية، مما ساهم في ارتفاع القيمة السوقية للشركة، وزيادة إيراداتها بشكل كبير، بالإضافة إلى قراره بإنتاج هواتف آيفون مع شاشات كبيرة الحجم.

آبل تيم كوك رئيس شركة آبل راتب تيم كوك صافي دخل تيم كوك Tim Cook

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

لقاء القمة.. حفنة من الغيابات في الأهلي وثنائي الزمالك يبتعدان عن المباراة

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

إعلامية : الفنانة منة شلبي تغادر البلاد ونقل والدتها زيزي مصطفى للمستشفى

متابعين وبنحلها| تحرك عاجل من التعليم بعد سقوط سيستم امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

موضوعات متعلقة

الكشف عن مواصفات هواتف سامسونج المنتظرة Galaxy S23.. صور

سعر ومواصفات جوال Motorola Razr 2022 في الإمارات

سعر ومواصفات جوال Galaxy Z Fold3 في السعودية

تعرف على التطبيقات الأكثر تنزيلا حول العالم خلال 2022.. إليك القائمة الكاملة

4 تحديثات جديدة تنتظر مستخدمي واتساب في 2023.. تعرف عليها

بعد حظر دام عامين| قرار عودة ترامب يثير الجدل داخل فيسبوك.. تفاصيل

آيفون الغلابة.. هاتف جديد رخيص الثمن شبيه iPhone 14 Pro

ثغرة أمنية بجوجل كروم تؤثر في مليارات المستخدمين.. حدثه فورا

ترشيحاتنا

راشد البنزايد: البحرين قدمت نموذجا رائدا في توطيد أواصر الأخوة ووحدة الصف

أكتوبر الجديدة: حملة نظافة موسعة وتنفيذ قرارات غلق وتشميع أنشطة مخالفة

دعاء فك الكرب والفرج والتيسير.. 17 كلمة نبوية تفتح لك الأبواب المغلقة في دقائق

ألمانيا ترفض تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" قبل التشاور مع أمريكا

معيط: التأمين الصحي الشامل يحقق 67 مليار جنيه فوائض مالية منذ بدء المنظومة

رئيس جامعة عين شمس يكشف موعد افتتاح مركز أبحاث النانو تكنولوجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النوم بين الساعة 10 و 11 مساءً يحميك من مرض خطير| خلي بالك

ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

حقد.. رجال يشعلون النار في منزل عائلة أثناء النوم بالهند|فيديو

نادر ومصنوع من خشب الأرز.. ماذا يفعل تابوت رمسيس الثاني في فرنسا ؟

فيديو

لماذا هاجمت أحلام جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو.. تفاصيل|فيديو جراف

أنا راضية بحكم ربنا عليا..محمد عشوب يكشف آخر كلمات مريم فخر الدين

هل ظهرت علامات الساعة في مكة.. إمام الحرم المكي يجيب| فيديو جراف

ذكر في القرآن.. حقيقة اقتراب اصطدام النجم الطارق بـ الأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ