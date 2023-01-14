مبلغ هيصدمك.. تيم كوك رئيس آبل يتقاضى راتب خيالي

خلال عام 2022، حصل الرئيس التنفيذي لشركة آبل Apple، تيم كوك Tim Cook، على راتب خيالي يصل إلى 100 مليون دولار من الرواتب والتعويضات وحدها.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أوضح البيان الذي صدر من وكيل شركة آبل الأمريكية، أن إجمالي دخل "تيم كوك" رئيس الشركة، وصل إلى 99.4 مليون دولار خلال عام 2022.

تيم كوك رئيس آبل يتقاضي راتب خيالي

ووفقا لبيان وكيل شركة آبل، فإن إجمالي دخل "تيم كوك" خلال عام 2022، يشمل راتبه الأساسي البالغ 3 ملايين دولار، والحافز النقدى السنوي البالغ 83 مليون دولار في شكل مكافآت وأسهم، وأشكال أخرى من التعويضات بلغت 13.4 مليون دولار، ومقارنة بعام 2021، حصل الرئيس التنفيذي لشركة آبل على حوالى 98.7 مليون دولار.



وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن دخل "تيم كوك" خلال عام 2023، سيتعرض لانخفاض كبير ، وذلك بعد أن اقترح “كوك” بنفسه خفض الأجور في ضوء الانتقادات التي تلقتها الشركة من المساهمين، وبناء على توصياتهم سيتم إجراء تعديل على تعويضات رئيس شركة آبل.

وخلال عام 2023، سيبلغ تعويض "تيم كوك" المستهدف حوالى 49 مليون دولار، مما يعني أن دخله لهذا العام سيكون أقل بنسبة 40٪ من تعويضاته لعام 2022، ومع ذلك، قد يستمر في جني أكثر من المبلغ المتوقع، اعتمادا على سعر سهم شركة آبل Apple في السوق.

ولا يعني خفض التعويضات أن شركة آبل تعرضت لخسارة في الأرباح خلال العام السابق، ووفقا للجنة التعويضات التابعة لمصنعة آيفون، كانت إيرادات الشركة مرتفعة بشكل استثنائي في عام 2022، كل ذلك تحت قيادة الرئيس التنفيذي الحالي "تيم كوك".

الجدير بالذكر أن “تيم كوك” Tim Cook، قد تولى إدارة شركة آبل في 24 أغسطس من عام 2011، بعد رحيل مؤسسها ورئيسها السابق، ستيف جوبز، ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة، حقق تغييرات جذرية في طريقة عمل عملاقة التقنية الأمريكية، مما ساهم في ارتفاع القيمة السوقية للشركة، وزيادة إيراداتها بشكل كبير، بالإضافة إلى قراره بإنتاج هواتف آيفون مع شاشات كبيرة الحجم.