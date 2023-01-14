أصغر محاورة للسيسي: الرئيس حنين أوي وقالهم سيبوها نايمة

استضافت الإعلامية " لميس سلامة " ، ببرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " الطفلة " تاليا محمد " أصغر محاورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحد أطفال قادرون باختلاف الذين حضروا الاحتفالية الأخيرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال " تاليا محمد"، إن سبب نومها في الاحتفالية كان لأنها استيقظت مبكرا جدا ، متابعة : " أنا عاوز أبقا أنا المذيعة " .

وتابعت " تاليا " : والله العظيم مش نمت بس كنت بحاول أصحى مش قادرة .. واللي حصل أن لو مكنتش رديت كان دوري هيعدي ، والرئيس فضل يقولهم سيبها نايمة .



وأكملت: سألت الرئيس حضرتك عندك أحفاد ، وكنت عاوز أعرف، والمذيع كان بيمسك شنطة علي بابا ويوزع علينا حاجة حلوة.