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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصغر محاورة للسيسي: الرئيس حنين أوي وقالهم سيبوها نايمة

الطفلة تاليا محمد
الطفلة تاليا محمد

استضافت الإعلامية " لميس سلامة " ، ببرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد "  الطفلة " تاليا محمد " أصغر محاورة للرئيس عبد الفتاح السيسي،  وأحد أطفال قادرون باختلاف الذين حضروا الاحتفالية الأخيرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال " تاليا محمد"، إن سبب نومها في الاحتفالية كان لأنها استيقظت مبكرا جدا ، متابعة : " أنا عاوز أبقا أنا المذيعة " .

وتابعت " تاليا " : والله العظيم مش نمت بس كنت بحاول أصحى مش قادرة .. واللي حصل أن لو مكنتش رديت كان دوري هيعدي ، والرئيس فضل يقولهم سيبها نايمة .


وأكملت: سألت الرئيس حضرتك عندك أحفاد ، وكنت عاوز أعرف، والمذيع كان بيمسك شنطة علي بابا ويوزع علينا حاجة حلوة. 

 

لميس سلامة توك شو السيسي الطفلة تاليا محمد

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