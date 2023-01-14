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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اكتساح كرواتيا.. موعد مباراة مصر والمغرب في مونديال اليد

منتخب اليد
منتخب اليد

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد نظيره منتخب المغرب، غدا الأحد، في ثاني مبارياته ببطولة العالم، التي تقام منافساتها في السويد وبولندا خلال الفترة من 11 - 29 يناير الجاري.

موعد مباراة مصر والمغرب في مونديال اليد

تقام مباراة مصر والمغرب، في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة” على صالة هوسكفانا جاردن أرينا.

وتُنقل مباراة مصر والمغرب في مونديال اليد، عبر شبكة أون تايم سبورتس.

رسميا.. قناة مصرية تعلن إذاعة مباريات المنتخب في مونديال كرة اليد

لاعب المنتخب الوطني لليد علي زين بعد الفوز على كرواتيا: المزيد قادم

كان منتخب مصر اكتسح نظيره الكرواتي بنتيجة 31-22 مساء أمس الجمعة في أولى مبارياته بمونديال اليد.

ويعتبر هذا الفوز "تاريخي" لمنتخب مصر، حيث إنه الانتصار الأول على كرواتيا في تاريخ مونديال اليد بعد خسارة مرتين في بطولتي العالم 2013 و2017 ليقترب خطوة من التأهل للدور الرئيسي.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة  في مونديال اليد، بجانب  كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة في المنتخبات الثمانية إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخبا، على أن يتأهل كل منتخب بالنقاط التي جمعها من الفرق المتأهلة معه.

تم تقسيم الـ24 منتخبا على 6 مجموعات، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ8 مباشرةً.

قائمة منتخب مصر في مونديال اليد

وتضم قائمة منتخب مصر، التي اختارها الإسباني باروندو جارسيا، المدير الفني للفراعنة، كلاً من: كريم هنداوي، محمد علي، عبدالرحمن حميد، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، علي زين، أحمد هشام السيد، حسن قداح، يحيى الدرع، سيف الدرع، أحمد خيري، محسن رمضان، مهاب سعيد، محمد سند، أكرم يسري، محمد ممدوح هاشم، إبراهيم المصري، أحمد عادل، شادي خليل.

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