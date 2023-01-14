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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب المنتخب الوطني لليد علي زين بعد الفوز على كرواتيا: المزيد قادم

صدى البلد

احتفل علي زين لاعب منتخب مصر ونادي دينامو بوخارست الروماني بحصوله على جائزة رجل مباراة مصر وكرواتيا.

و كتب علي زين عبر حسابه بموقع تويتر: بداية رائعة لكأس العالم ، والمزيد قادم.

وحصل علي زين لاعب منتخب مصر ونادي دينامو بوخارست الروماني على جائزة رجل مباراة مصر وكرواتيا مساء اليوم الجمعة في أولى مباريات الفراعنة ببطولة العالم والتي تقام منافساتها في السويد وبولندا خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري.

وتألق علي زين في اللقاء الذي شهد فوز مصر على كرواتيا بنتيجة 31-22.

ويعتبر هذا الفوز تاريخي لمصر حيث أنه الانتصار الأول لمصر على كرواتيا في تاريخ بطولة العالم بعد خسارة مرتين في بطولتي العالم 2013 و2017 لتقترب مصر خطوة من التأهل للدور الرئيسي بعد تصدر المجموعة السابعة برصيد نقطتين.

وتلعب مصر أمام المغرب في المباراة المقبلة مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة بالدور التمهيدي مع منتخبي، المغرب وأمريكا.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.

اللاعب على زين على زين لاعب منتخب مصر نادي دينامو بوخارست

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