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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. أهمية هرمون التستوستيرون وخطورة انخفاضه.. يجهلها 60% من النساء.. احترسي 12 عرضا خطيرا للغدة الدرقية

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها:

لتسالي الشتاء.. طريقة عمل الزلابية لـ الشيف نجلاء الشرشابي
 


 طريقة عمل الزلابية، يعشق الجميع تناول الزلابية؛ فهي حلوة، ومحببة للكثير منا، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الزلابية.

 

8 أعراض تدل على أنك مصاب بسرطان المعدة


يسمى سرطان المعدة أيضًا بسرطان المعدة. بعد البلع ، يمر الطعام عبر المريء ويدخل عضوًا يشبه الكيس في الجزء العلوي من المعدة يسمى المعدة، تبدأ المعدة في هضم الطعام عن طريق إفراز العصارة المعدية ترسل المعدة الطعام الممزوج بعصير المعدة إلى الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة. يسمى السرطان الذي ينشأ في المعدة بسرطان المعدة.

يجهلها 60% من النساء.. احترسي 12 عرضا خطيرا للغدة الدرقية
 

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في مقدمة العنق ينتج ويفرز هرمونات T3 و T4. يتحكم هذان الهرمونان في الوظائف الحيوية للجسم. يمكن أن يؤدي عدم التوازن في هذه الهرمونات إلى مشاكل صحية مختلفة ، والتي يمكن أن تكون مرتبطة بالوزن والقلب والخصوبة.

رجل أو أمرأة.. أهمية هرمون التستوستيرون وخطورة انخفاضه
 

هرمون التستوستيرون ضروري للجسم ، مما يساعد في العديد من الوظائف لكن معظم الناس يعتبرونها مقصورة على الصحة الجنسية للرجال فقط وهذا الهرمون أهم بكثير من ذلك ، ولا ينبغي أن ينقصه أحد ، ذكرا كان أو أنثى.

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