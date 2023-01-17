لتسالي الشتاء.. طريقة عمل الزلابية لـ الشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل الزلابية، يعشق الجميع تناول الزلابية؛ فهي حلوة، ومحببة للكثير منا، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الزلابية.



المقادير لعمل الزلابية

٢ كوب سكر

كوب الا ربع مياه

عصير نص ليمونه

رشه فانيلا



مقادير العجينة

٣ أكواب دقيق

ملعقة كبيره خميره

٣ ملاعق حليب بودره

٣ ملاعق نشا

٣ ملاعق زيت

كوب مياه للعجن

طريقة عمل الزلابية

تحضير القطر (الشربات) لعمل الزلابية

نضع الماء في وعاء على النار ونضيف السكر بعد ذلك ونتركه ليغلي عدة مرات حتى يذوب السكر بشكل كامل.

نضيف عصير الليمون .

نبعد القطر عن النار ثم نضيف إليه ماء الزهر.

نتركه في درجة حرارة المطبخ حتى يبرد.



تحضير عجينة العوامة

نضع الطحين في وعاء كبير ثم نضيف المكونات الجافة عليه.

ننخل المكونات الجافة وذلك حتى تختلط بشكل جيد.

نحضر الماء ونضعه على خليط الطحين مع العجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومطاطية.

نترك العجينة مغطاة بكيس بلاستيكي ثم قطعة قماش نظيفة ثم نضع العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى ترتاح وتظهر بعض الفقاعات على الوجه.

نضع الزيت النباتي في وعاء عميق وكمية الزيت تكون غزيرة.

نترك الزيت على نار عالية حتى يسخن ثم نحضر عجينة العوامة ويتم مسكها باليد مع الضغط عليها قليلاً لتخرج كرة صغيرة من بين السبابة والإبهام ثم نقطعها بواسطة ملعقة مبللة بالزيت لتسهيل عملية السكب.

نترك العوامة في الزيت حتى تطفو على الوجه دون تحريك.

نرفع العوامة من الزيت ونضعها في مصفاة ونتركها لمدة 15 دقيقة لتبرد ثم نعيدها الى الزيت الحامي مرة ثانية ونكمل قليها لتتحمر من الاتجاهين ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها من الزيت ثم نضعها في القطر البارد حتى تتشرب كمية مناسبة منه.

ثم نضعها في مصفاة لنتخلص من الكمية الزائدة من الزيت والقطر.

ثم نتركها لتبرد تماما ونقدمها.