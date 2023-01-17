يجهلها 60% من النساء.. احترسي 12 عرضا خطيرا للغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في مقدمة العنق ينتج ويفرز هرمونات T3 و T4. يتحكم هذان الهرمونان في الوظائف الحيوية للجسم. يمكن أن يؤدي عدم التوازن في هذه الهرمونات إلى مشاكل صحية مختلفة ، والتي يمكن أن تكون مرتبطة بالوزن والقلب والخصوبة.

إن النساء أكثر عرضة لبعض الأمراض ، والغدة الدرقية هي واحدة منها. النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض الغدة الدرقية من الرجال ، خاصة أثناء الحمل وبعد انقطاع الطمث مباشرة.

"وفقًا لمجلة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب ، فإن واحدة من كل ثماني نساء في جميع أنحاء العالم تعاني من مرض الغدة الدرقية ، ومع ذلك فإن 60٪ من النساء غير مدركات لأعراضه. ولكن هذا يحدث بسبب العلامات التحذيرية للغدة الدرقية. مخطئون لأمراض أخرى ".

12 من أعراض الغدة الدرقية



زيادة الوزن أو فقدانه المفاجئ

اختلال الدورة الشهرية

متلازمة تكيس المبايض

ضغط دم مرتفع

الخمول والتعب

جفاف الجلد والشعر

إمساك

التهيج والإحباط

التعرق بغزارة

تهيج فروة الرأس

عيون منتفخة

العقم ، إلخ.

لماذا يكون لدى النساء المزيد من الغدة الدرقية؟

وفقًا للطبيب ، ليس معروفًا علميًا لماذا تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بالغدة الدرقية. على الرغم من الاشتباه في أن تطور مرض الغدة الدرقية مرتبط بالمناعة الذاتية ، إلا أنه أكثر شيوعًا عند النساء منه لدى الرجال. يعد عدم التوازن في هرمون الغدة الدرقية عند النساء والذي يحدث غالبًا أثناء الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث سببًا رئيسيًا أيضًا.

من هم النساء المعرضات لخطر أكبر؟

يوضح الدكتور هيماني أن النساء في أي عمر يمكن أن يصبن بالغدة الدرقية ، ولكن النساء اللواتي ولدن حديثًا أو يمررن بانقطاع الطمث معرضات لخطر متزايد عندما يبلغن من العمر 60 عامًا أو أكبر. في الوقت نفسه ، بسبب العوامل الوراثية والبيئية ونمط الحياة ، تزيد أمراض المناعة الذاتية لدى النساء من مخاطرها.



قم بإجراء هذه التغييرات في نمط الحياة

تناول اليود

القيام بتمارين منتظمة

الحصول على قسط كاف من النوم

تجنب المواد الضارة مثل التبغ