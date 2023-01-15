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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

النساء عرضه لـ تضخم الغدة الدرقية بشكل أكبر من الرجال.. تفاصيل

صدى البلد

قال الدكتور محمد سعد أستاذ الغدد الصماء؛ إن النساء عرضه لتضخم الغدة الدرقية بشكل أكبر من الرجال لأنها تتأثر بالمراحل العمرية للمرأة وذلك بخلاف الذكور؛ وعند البلوغ يتوقع انتفاخ أو تضخم طفيف في الغدة قبل الدورة الشهرية وأثناء الحمل وعند الرضاعة وأوقات الغضب وهذا التغيير يعتبر تغير فسيولوجي يعني طبيعي ولا يجب التخوف من هذا النوع من التضخم .

أضاف محمد سعد خلال لقاءه في برنامج صباحك مصري عبر تطبيق زووم والمذاع على قناة ام بي سي مصر الفضائيه؛ أن الطبيب يستطيع ان يفرق بين التضخم الغير طبيعي وتضخم الغدد بشكل طبيعي حيث يكون التضخم أملس ولين ونسبته قليلة في الحجم بالإضافة إلى اشارة مهمه ان هذا التضخم الطبيعي لا يكون فيه أي افرازات لا قليلة ولا كثيرة ويختفي بزوال السبب بمعنى بعد إنتهاء الدوره أو إنتهاء الحمل أو الرضاعة تنتهي حالة التضخم في مقدمة الرقبة .

أوضح أستاذ الغدد الصماء؛ أن التضخم الغير طبيعي حجمه لا يقل بل قابل للزيادة، ويكون ملمسه صلب وهناك علامة ظاهرة جدا ويسهل على الحالة اكتشفها من خلال النظر في المرآة ويقوم ببلع مياه؛ وفي حال التضخم يرتفع وينخفض إذن تكون مشكلة بالغدة الدرقية اما اذا لم يحدث ذلك فيكون الأمر مختلف بإصابة اخرى.

وتابع أن زيادة افراز الغدة الدرقية يجعل المريض لديه حيويه كبيرة وزيادة في التوتر والحركة والنشاط أما المريض الذي لديه نقص في إفراز الغدة الدرقية فيميل إلى الاستكانه والهدوء الذي يصل إلى حد الاكتئاب.

الرضاعه اكتئاب الدورة الشهرية التضخم التوتر

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