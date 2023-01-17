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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من المهن التمثليلة على أزمة لوسي بمسرحية الحفيد

الفنان أشرف زكي نقيب
الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل مبادرة لم الشمل، لحل أزمة الفنانة لوسي مع زملائها في مسرحية الحفيد.

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لحل أزمة لوسي مع الحفيد.. أشرف زكي يطلق مبادرة لم الشمل.. تفاصيل

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وقال أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن يجب أن نعرف أن البلد تواجه حرب خارجية ، ويجب التعامل مع الأمر بشيء من الحكمة، لافتا إلى أن يجب لم شمل الجميع والصلح.

 

أدعو الجميع


وأضاف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن :"أدعو الجميع لكي نقعد مع كل الفنانين والفنانة لوسي، ونحط مصلحة البلد أهم من أي حاجة، والمسرح القومي".


 

اشرف زكي المهن التمثيلية عزة مصطفي لوسي برنامج صالة التحرير

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