أول تعليق من المهن التمثليلة على أزمة لوسي بمسرحية الحفيد

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل مبادرة لم الشمل، لحل أزمة الفنانة لوسي مع زملائها في مسرحية الحفيد.



وقال أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن يجب أن نعرف أن البلد تواجه حرب خارجية ، ويجب التعامل مع الأمر بشيء من الحكمة، لافتا إلى أن يجب لم شمل الجميع والصلح.

أدعو الجميع



وأضاف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن :"أدعو الجميع لكي نقعد مع كل الفنانين والفنانة لوسي، ونحط مصلحة البلد أهم من أي حاجة، والمسرح القومي".



