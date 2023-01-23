بعد مرور 40 عاما على انطلاقها .. نسخة خاصة من ميتسوبيشي أوتلاندر الرياضية |صور

تواصل شركة ميتسوبيشي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية من تعزيز تواجدها داخل السوق الامريكي، حيث احتلفت بمرور 40 عام على تأسيسها هناك، وبهذه المناسبة كشفت عن اصدار خاص من النسخة الرياضية ميتسوبيشي أوتلاندر والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

نسخة خاصة من ميتسوبيشي اوتلاندر الرياضية

نسخة خاصة من ميتسوبيشي اوتلاندر الرياضية

ظهرت السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر مع علامات تتناسب مع هذه المناسبة، حيث تزينت بشعار يحمل الرقم 40، مع سقف برونزي مميز ولمسات خارجية بالاطلالة Black Diamond، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية بالاضافة إلى مجموعة من الاضاءة، وجنوط رياضية.

نسخة خاصة من ميتسوبيشي اوتلاندر الرياضية

وتعتمد السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر على محرك 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 181 حصانا، و 181 رطل/قدم اي مايعادل 245 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الرباعي عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

نسخة خاصة من ميتسوبيشي اوتلاندر الرياضية

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر على العديد من التجهيزات والتي تتضمن، شاشة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 10.8 بوصة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى شاشة أدوات رقمية قياسها 12.3 بوصة، وفتحة سقف بانوراما زجاجية، مع نظام صوتي ترفيهي مكون من 10 مكبرات طراز BOSE.

نسخة خاصة من ميتسوبيشي اوتلاندر الرياضية

وتتمتع السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر بمكيف هواء اوتوماتيكي، وعجلاة قيادة مدفأة ومتعدد الاستخدام، بالاضافة إلى لمسات داخلية برونزية، وبطانة للسقف باللون الاسود، ومقاعد من الجلد الفاخر، إلى جانب حزمة من تقنيات الحماية والتحكم.