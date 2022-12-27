أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 في السعودية .. صور

تنتمي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث تعد واحدة من اشهر الطرازات المقدمة في السوق السعودي من فئة الـ SUV، والتي تبدأ اسعارها من 92 الف ريال للفئة الاولى.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 وابرز مواصفاتها.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

محرك السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 على محرك 1500 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة قدرها 147 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي CVT يعمل بتقنية الدفع الامامي والكلي بحسب اختيار الفئة.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

ويمكن للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 ان تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 9.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

ابعاد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

حصلت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 على طول كلي يقدر بـ 4.547 متر، وبعرض يبلغ 1.805 متر، و 1.685 متر للارتفاع، بينما تعتمد على جنوط رياضية مدعومة بقاعدة عجلات طولها 2.670 متر، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 657 لتر.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

وتأتي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بتصميم خارجي رياضية، مع مصابيح امامية نحيفة وحادة المظهر، بالاضافة إلى فتحات هوائية متعددة المقاطع، وعدد 4 ابواب.

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 على العديد من الاتجهيزات والتي تتضمن قفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وممساك للاكواب، وشاشة لعرض الوسائط تدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة متعددة الاستخدام، وبلوتوث، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ونظام صوتي ترفيهي.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

اسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 في السعودية

الفئة الاولى ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر 92 الف ريال.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر 109.250 ريال.

الفئة الثالثة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر 112.700 ريال.