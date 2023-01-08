تناسب العائلة .. سعر ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 في البحرين |صور

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 واحدة من ابرز السيارات اليابانية المقدمة داخل السوق البحريني، والتي تأتي بتصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، بالإضافة إلى الطابع العائلي نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة والتي تتراوح بين 5 و 7 مقاعد.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 في السوق البحريني.

المواصفات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023

تقدم السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 222 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي.

ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023

وبهذه القدرات يمكن لهذه النسخة أن تنطلق من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.2 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 195 كيلومتر في الساعة.

ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023

كما تأتي السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 بمحرك اخر 3000 سي سي مكون من 6 اسطوانات، يتمكن من الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 في فترة زمنية تستغرق 8.7 ثانية.

ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023

بينما يتمكن محرك هذه النسخة من انتاج قوة اجمالية قدرها 227 حصانا، بالاضافة إلى عزم دوران 292 نيوتن/متر، إلى جانب سرعة قصوى تصل إلى 205 كيلومتر في الساعة، إلى جانب تمتع السيارة بحزمة من تجهيزات الحماية والامان، مع باقة من تقنيات الرفاهية والتحكم.

ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023

اسعار السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 في البحرين

تتراوح اسعار السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 بين 8200 الف دينار و 11.200 دينار بحريني.