عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تناسب العائلة .. سعر ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 في البحرين |صور

ميتسوبيشي اوتلاندر
ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 واحدة من ابرز السيارات اليابانية المقدمة داخل السوق البحريني، والتي تأتي بتصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، بالإضافة إلى الطابع العائلي نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة والتي تتراوح بين 5 و 7 مقاعد.

للاستيراد من الخارج.. قيمة الوديعة الدولارية لـ ميتسوبيشي اكليبس

سعر ميتسوبيشي أكليبس كروس موديل 2022 في مصر.. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 في السوق البحريني.

 

المواصفات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 222 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي.

ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 

وبهذه القدرات يمكن لهذه النسخة أن تنطلق من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.2 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 195 كيلومتر في الساعة.

ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 

كما تأتي السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 بمحرك اخر 3000 سي سي مكون من 6 اسطوانات، يتمكن من الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 في فترة زمنية تستغرق 8.7 ثانية.

ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 

بينما يتمكن محرك هذه النسخة من انتاج قوة اجمالية قدرها 227 حصانا، بالاضافة إلى عزم دوران 292 نيوتن/متر، إلى جانب سرعة قصوى تصل إلى 205 كيلومتر في الساعة، إلى جانب تمتع السيارة بحزمة من تجهيزات الحماية والامان، مع باقة من تقنيات الرفاهية والتحكم.

ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 

اسعار السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 في البحرين 

 

تتراوح اسعار السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 بين 8200 الف دينار و 11.200 دينار بحريني.

ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 السيارات الرياضية السوق البحريني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

"لا ينفع فيه مال ولا بنون".. رد حاسم من متحدث الصحة عن متحور يوم القيامة

موضوعات متعلقة

تبدأ من 430 ألف جنيه .. 5 سيارات كروس أوفر في مصر |صور

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج الجديدة في مصر |صور

بعد الزيادة الجديدة .. سعر شيري تيجو 7 في مصر |صور

طرح موديل 2023 في مصر .. سعر ومواصفات فينوتشيا ستار الرياضية

رام تكشف عن شاحنتها الجديدة ريفولوشن 1500 الكهربائية.. صور

بقدرات قوية .. يانج وانج U8 الجديدة من BYD |صور

أرخص سيارة من نيسان موديل 2023 في الكويت.. صور

5 سيارات دفع رباعي 2023 في الإمارات .. صور

ترشيحاتنا

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 8 يناير 2023 : شراء أو بيع ممتلكات جديدة

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

مش منزّه عن النقد| خيري رمضان : الشعراوي له آراء صادمة رفضها علماء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 8 يناير 2023 .. 3 مواليد الأكثر حظا في الحب

صلاح سجل.. ليفربول يتعادل مع ولفرهامبتون 2/2 بكأس الاتحاد الإنجليزي

صعقوه بالكهرباء .. صحفي لبناني يعلن مفاجأة في وفاة نجل جورج وسوف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب البرودة .. شاهد لحظة تجمد طعام رجل أثناء تناوله في أمريكا

معنديش مشكلة أتجوز واحد مراته مقصّرة معاه .. أجرأ إطلالات ميسرة

بالشيكولاتة وبدون .. طريقة عمل الشكلمة زي المحلات

مش بس القدم | الدوالي تصيب الوجه .. وهؤلاء الأكثر عرضة للمرض

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ