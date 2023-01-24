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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العلاج السحري لمعظم الأمراض الشائعة ويساعد في خسارة الوزن

مشروب طبيعي يعالج
مشروب طبيعي يعالج اغلب الأمراض

يبحث الجميع على قوام متناسق بدون عناء والأغلبية يفتش هنا وهناك عن انسب أنواع الرجيم، ولكن مع الوقت يشعر البعض بالملل من الرجيم، لذلك ينصح موقع هيلثي بتناول مغلي الصمغ العربي لخسارة الكثير من الوزن خلال شهر واحد فقط واتمتع بالكثير من الفوائد. 
 

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طريقة الاستخدام


 

احضري معلقتين من الصمغ العربي على كوب مياة ساخن من الصبح الى الليل وعليك بتناولها والتمتع بهذه الفوائد.

الملقب بالعلاج السحري الذي يعالج معظم الأمراض الشائعة في هذا الوقت وأهمها

1-البدانة ( التخسيس الجسم كلة وبالأخص الكرش
2-السكر
3-الضغط المرتفع 
4-الامساك الحاد والمزمن
5-الكلي والمسالك البوليه ( فشل الكلي – والضمور – والقصور )
6-الضعف الجنسي ( لتقوية الحيوانات المنوية والانتصاب )
7-كل الامراض الباطنة والجلدية 
8-الكليستيرول 
9-امراض الصدر والرئة 
10-جميع انواع السرطانات 
11-تقوية المناعه 
12- علاج القولون العصبي وسلطان القولون

الاعراض الجانبيه له :
 

اثبتت جميع الدراسات ان ليس له اي اعراض جانبيه مهما كثرة الجرعه وهو امن تماما بعكس اي علاج كميائي.

 

تحذير :

 

الصمغ الاصلي وهو صمغ الهشاب موجود فقط في السودان 
  


فوائد الصمغ العربي السحري منها الآتي

1/يحتوي الصمغ العربي على نسبه 98%من الالياف الذائبه في الماء والتي تساعد بصوره فاعله في عمليه الهضم
2/يساعد الصمغ العربي في عملية بناء الطبقه المخاطيه في جدار الامعاء والتي لها دور فعال في وقايه الجهاز الهضمي
3/الصمغ العربي يقلل من حدوث الاورام الحميده والخبيثه في الامعاء وبالاخص القولون الذي يعتبر من اكثر الاعضاء اصابه بالاورام بنوعيها
4/الصمغ العربي يعمل على تقليل نسبه جلكوز الدم بواسطه فسيولوجيا معينه
5/الصمغ العربي يساعد في الوقايه والعلاج من التهاب المصران العصبي
6/الصمغ العربي نوع الهشاب يعالج الامساك ونوع الطلح يعالج الاسهال

هذا اضافه الى استعمالاته علاج امراض الكلى

وينصح بضرورة استعمال الصمغ العربي في الحياة اليوميه في الطعام بكل الطرق سواء في العصائراو الوجبات العاديه حيث ان الكميه التي ينصح بتناول 50 جرام يوميا

اضافاًً الى انه يحتوي على نسبه عاليه من الكالسيوم والتي تساوي عشرة اضعاف الكميه الموجوده في اللبن طريقة تناول الصمغ العربي

يتناول منه مقدار اربع ملاعق مقسمة الي مرتين ملعقتان صباحا وملعقتان مساءا

طريقة تحضيره :

يضاف ملعقتين من هذا المطحون الي كوب ماء من الحنفيه مباشرتا ويقلب جيدا ويترك حتي يذوب تماما ويقلب ويشرب علي الريق وتكررهذه العملية في المساء قبل النوم.

الجهاز الهضمي السرطان تقوية المناعة فوائد الصمغ العربي خسارة الوزن انواع السرطان الضعف الجنسي أمراض الكلي المسالك البولية التخسيس علاج القولون العصبي العلاج السحري أنواع السرطانات التخسي لأعراض الجانبية طريقة تحضير خبز التورتيلا جميع أنواع السرطان ​​​​​​​health

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