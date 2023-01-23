بعد التحذير من الأنواع المنتشرة بالأسواق.. طريقة صحية لعمل الجبن الأبيض

انتشرت تحذيرات عديدة من الجبنة المنتشرة بالأسواق، نباتي الدهن وأضرارها ، ولذلك قدم الشيف ابراهيم محمد طريقة عمل الجبن الأبيض.
المكونات :
1 لتر حليب كامل الدسم (٢ رطل وربع)
2 علبة زبادي صغيرة طبيعي بدون سكر
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 قطرات خل أبيض
(تتضاعف الكمية بتضاعف المقادير)
الطريقة :
- في قدر على النار نضع الحليب حثى مرحلة الغليان ثم نضيف الزبادي والملح والخل ونحرك حثى يتجانس الكل ثم نتركه على النار قليلا حثى يفصل الحليب
- نطفئ النار ونصفيه بحذر في مصفاة رقيقة حثى يتصفي من الماء و نضعه في شاشة لمدة في الثلاجة حثى يصبح متماسك ونقدمه.