عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد التحذير من الأنواع المنتشرة بالأسواق.. طريقة صحية لعمل الجبن الأبيض

صدى البلد

انتشرت تحذيرات عديدة من الجبنة المنتشرة بالأسواق، نباتي الدهن وأضرارها ، ولذلك قدم الشيف ابراهيم محمد طريقة عمل الجبن الأبيض.
  
المكونات : 
1 لتر حليب كامل الدسم (٢ رطل وربع) 
2 علبة زبادي صغيرة طبيعي بدون سكر
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 قطرات خل أبيض

(تتضاعف الكمية بتضاعف المقادير)

الطريقة : 
- في قدر على النار نضع الحليب حثى مرحلة الغليان ثم نضيف الزبادي والملح والخل ونحرك حثى يتجانس الكل ثم نتركه على النار قليلا حثى يفصل الحليب
- نطفئ النار ونصفيه بحذر في مصفاة رقيقة حثى يتصفي من الماء و نضعه في شاشة لمدة في الثلاجة حثى يصبح متماسك ونقدمه.

حليب كامل الدسم الجبن الأبيض عمل الجبن طريقة عمل الجبنة طريقة عمل الجبن الابيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للمقبلين على الزواج.. 18 ألف جنيه هدية من الحكومة| تفاصيل

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

موسيماني | مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة مدويّة تخص الزمالك

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

بند شراء نهائي بـ2.6 مليون يورو| شوبير يعلن مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

عاجل.. إيقاف القيد الشتوي لنادي الإسماعيلي ونقل 5 من مبارياته وبدون جمهور

ترشيحاتنا

السيسي يبحث مع نظيره السنغالي التحضير للقمة الإفريقية السنوية الشهر المقبل

بعد حرق المصحف.. أردوغان يوجه ضربة قوية لـ السويد

أردوغان يعلن موعد انتخابات الرئاسة التركية.. ويهدد البرلمان باستخدام سلطته

الإعدام لمن يشاهد التليفزيون أو يصبغ شعره.. ماذا يحدث في كوريا الشمالية؟

الداخلية تكشف حقيقة تحذيرها من عصابة تسرق المنازل

في عيد الشرطة.. عزة مصطفى: رجال الداخلية طول عمرهم قد المسئولية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التحذير من الأنواع المنتشرة بالأسواق.. طريقة صحية لعمل الجبن الأبيض

لن تتوقع.. أطعمة تزيد من الالتهاب في الشتاء

طريقة تحضير شاورما اللحم زي المحلات

نشرة المرأة والصحة.. تسريب صورة صادمة لياسمين عز من أيام المراهقة.. طبيب يفجر مفاجأة عن أدوية البرد

فيديو

حذر اطفالك .. تداول فيديو على الفيسبوك يكشف اسرع سرقة في 7 ثواني

محاولات لكسر الجيش والشرطة.. رسائل مهمة من السيسي للمصريين.. فيديو

لفظ إباحي .. تفاصيل التحرش بـ فتاة في المرج | فيديو

الشرطة تكشف سر اختفاء مساعدة منة فضالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ