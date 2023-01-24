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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة السوشيال ميديا.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر.. وإلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة برفقه شقيقها أمير

كهربا
كهربا

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:


مخيفة.. أحمد شوبير يكشف كواليس سفر مارك كلاتنبرج

علق الإعلامي أحمد شوبير، على كواليس سفر الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم. 

وكتب شوبير في تويتة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كواليس سفر كلاتنبرج مخيفه جدا”.


شاهد.. نانسي عجرم تنشر صورة برفقة الكينج محمد منير

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها صورة جديدة من حفل توزيع جوائز joy awards، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نانسي عجرم عبر خاصية “الاستوري”، برفقه الكينج الفنان محمد منير، وتفاعل عدد كبير من قبل المتابعين مع الصورة. 


لأمي الغالية.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة برفقه شقيقها أمير

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورًا لها أثناء تأدية مناسك العمرة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت إلهام شاهين على الصور قائلة: “عمرة لأمي الغالية الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.. بصحبة أخي أمير.. ربنا يخلي كل الأمهات ويعطيهم الصحة.. الأم أغلى ما في الوجود”.

 

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “كهربا جمهور الأهلي معاك”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك لدعم لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا عقب قرار الانضباط.

وتصدر هاشتاج “كهربا جمهور الأهلي معاك”، التريند الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر".

 

تعليق ساخر من مهيب عبدالهادي بعد استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، علي استقالة الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج، من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مهيب عبد الهادي في تويتة له: “يا جماعة هو كلاتينبرج كان موجود أساسا علشان يمشي”.

 

بتقص أظافر قدمه.. ميدو يثير جدل السوشيال ميديا بصورة لزوجته.. شاهد

شارك أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، صورة لزوجته، اثارت جدلًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت زوجة ميدو عبر خاصية “الاستوري”، وهي تقص أظافر قدمه، وتفاعل عدد كبير من قبل المتابعين مع الصورة.

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