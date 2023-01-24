عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ساخر من مهيب عبدالهادي بعد استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام

مارك كلاتنبرج
مارك كلاتنبرج

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، علي استقالة الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج، من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مهيب عبد الهادي في تويتة له: “يا جماعة هو كلاتينبرج كان موجود أساسا علشان يمشي”.

كلاتنبرج يعلن عبر صدى البلد استقالته من لجنة الحكام باتحاد الكرة

مخيفة.. أحمد شوبير يكشف كواليس سفر مارك كلاتنبرج

وأعلن الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج، استقالته رسميا من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال كلاتنبرج في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "تقدمت باستقالتي إلى الاتحاد المصري، واسألوا اتحاد الكرة عن الأسباب، هناك مفاوضات حالية بين وكيلي وإدارة الاتحاد حول بعض الأمور".

وأضاف:" لم اتقاض راتبي آخر شهرين، اتحاد الكرة مستمر في الترويج لأكاذيب عني".

وأشار:" حان الوقت لارتاح قليلا رفقة عائلتي، قبل اتخاذ أي خطوة جديدة".

مهيب عبد الهادي استقالة مارك كلاتنبرج مارك كلاتنبرج كلاتنبرج الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

صدمة لعشاق الأهلي.. تحرك دولي جديد من مرتضى منصور ضد كهربا| تقاصيل

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

موضوعات متعلقة

أقرب الرجال إلى قلب وعقل الزعيم عبدالناصر.. مصطفي بكري ينعى سامي شرف

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

تشييع جثمان سامي شرف إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة .. فيديو صور

الانتصار يعني الكثير.. فرج عامر يعلق على مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري

لأمي الغالية.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة برفقه شقيقها أمير

ببدلة فورمال.. شيرين رضا تخطف القلوب في أحدث ظهور

وصول جثمان سامي شرف إلى مسجد أبو المكارم بصلاح سالم.. فيديو وصور

أنت الحظ بعينه.. عصام الحضري يتغزل في زوجته بكلمات أغنية عمرو دياب

ترشيحاتنا

استقبال حافل.. لقطات حية من وصول الرئيس السيسي إلى الهند| شاهد

عيد الشرطة الـ71.. إعفاء ذوى الهمم وكبار السن من رسوم صحف الحالة الجنائية

تعليق ساخر من مهيب عبدالهادي بعد استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام

شعبة الذهب تحذر من محاولات بيع سبائك غير مطابقة للمواصفات

سفارة ستوكهولم بالقاهرة تحتفل بانطلاق الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي

تنبؤات المعركة الروسية الأوكرانية.. حقيقة دخول العالم العام الثالث من الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد الشباب.. مخدر رخيص الثمن يسبب الهلوسة وفقدان الوعي

لبست بدلة رجل.. إطلالات مفيدة شيحة المثيرة الجدل

أبناء النجوم فى مرمى النار.. إتهامات بالجحود وهجوم شرس من السوشيال ميديا.. عمرو محمد على: قلت لبنتي انتي جاحدة وداين تدان.. وأولاد شريفة ماهر استولوا على أموالها

مش بس الكركديه.. مشروب خارق يخفض ضغط الدم في ثواني معدودة

فيديو

عاجل .. موعد وقف شهادة الـ 25٪

تركتها بالبامبرز 5 أيام.. وفاة رضيعة في حلوان بسبب أم مهملة..تفاصيل مؤلمة

حواوشي مغشوش.. بيع كرتون مفروم على أنه لحوم في الدقهلية

دخنت السجائر فى مرحلة المراهقة.. نيكول سابا تكشف نقطة ضعفها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ