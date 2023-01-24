تعليق ساخر من مهيب عبدالهادي بعد استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، علي استقالة الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج، من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مهيب عبد الهادي في تويتة له: “يا جماعة هو كلاتينبرج كان موجود أساسا علشان يمشي”.

وأعلن الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج، استقالته رسميا من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال كلاتنبرج في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "تقدمت باستقالتي إلى الاتحاد المصري، واسألوا اتحاد الكرة عن الأسباب، هناك مفاوضات حالية بين وكيلي وإدارة الاتحاد حول بعض الأمور".

وأضاف:" لم اتقاض راتبي آخر شهرين، اتحاد الكرة مستمر في الترويج لأكاذيب عني".

وأشار:" حان الوقت لارتاح قليلا رفقة عائلتي، قبل اتخاذ أي خطوة جديدة".