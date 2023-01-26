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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس 26 يناير 2023

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر،اليوم الخميس 26 يناير 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

 

 أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الخميس


ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس على النحو التالي:

 

سجل سعر حديد عز اليوم الخميس نحو 28450 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الخميس عند 28200جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الخميس نحو 27400جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الخميس نحو 27350جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الخميس نحو 27350جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الخميس نحو 27350جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد عطية اليوم الخميس نحو 27150جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الخميس نحو  27100جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الخميس  نحو 27150جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الخميس  نحو 27200جنيه للطن الواحد

 

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الخميس نحو  27200جنيه للطن الواحد.

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رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل زيادة سعر الحديد ..فيديو

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8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الخميس:


وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الخميس ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1945جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الخميس ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1900جنيه لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الخميس نحو 1870 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الخميس نحو 1975جنيها للطن.


بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الخميس نحو 1935جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الخميس نحو 1910جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الخميس نحو 1875جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الخميس نحو 1875جنيه للطن .

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف"اليوم الخميس نحو 1880جنيها للطن.

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وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

 

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