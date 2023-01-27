أخبار السيارات|5 أنواع سيدان في قطر.. ورئيس تويوتا يتنحى عن منصبه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

شهدت السيارات الجديدة زيادات سعرية كبيرة في عام 2022، ووصلت بعض الزيادات لمستويات قياسية، ولك نتيجة لعديد من الأزمات العالمية المتتابعة مثل نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل التوريد، بالإضافة لاشتعال فتيل الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

يحتوي السوق القطري على العديد من سيارات السيدان الشهيرة التي تتوفر بمواصفات اعتمادية، من علامات تجارية رائدة مثل تويوتا وهيونداي وكيا و نيسان وشيفروليه.

تواصل شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، من تألقها داخل السوق المصري، عبر باقة من الطرازات القوية ومنها عائلة X المميزة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

تمتلك سيارات الدفع الرباعي الفارهة من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، العديد من القدرات الهائلة، والتي تمكنها من تحدي التضاريس والجبال والصعاب، بالإضافة لعبور الصحاري، كما تتمتع بالعديد من التجهيزات ووسائل الراحة الداخلية.

على الرغم من ارتفاع أسعار القائمة التسويقية لسيارات سوزوكي اليابانية في مصر خلال الايام القليلة الماضية، مازالت النسخة "ديزاير" تتصدر قائمة الأرخص سعرًا ضمن الاصدارات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالصانع الياباني داخل السوق المحلي.

تقدم شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الألمانية العديد من الإصدارات القوية داخل السوق المصري، ومنها النسخة BMW M8 الشهيرة موديل 2023، والتي شهدت زيادة سعرية خلال الأيام القليلة الماضية قدرها 2 مليون جنيه.

أجرت العلامة التجارية اليابانية "تويوتا" عدة تعديلات على هيكلها التنفيذي ومجلس إدارتها، وجاءت أبرز التعديلات بتنحي الرئيس التنفيذي أكيو تويودا عن منصبه وتوليه رئاسة مجلس الإدارة.