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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بدأت بطحن الفلفل والبن.. قصة بداية عملاق السيارات الفرنسية «بيجو»

قصة بداية عملاق السيارات
قصة بداية عملاق السيارات الفرنسية "بيجو"

تعتبر العلامة التجارية الفرنسية بيجو واحدة من أعرق وأقدم شركات صناعة السيارات في العالم، وتميزت عبر تاريخها بالعديد من السيارات الأيقونية التي مازالت تنتج بعضها حتى الآن، اشتهرت الشركة بتركيزها على المنتجات الاقتصادية مما أدى لتحقيقها نجاحات كبيرة، بالإضافة لإنتاجها سيارات عالية الرفاهية.

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سيارة بيجو موديل 1898 بقوة 6 أحصنة

تأسست بيجو عام 1810 وبدأت في مجال تصنيع وطحن البن والملح والفلفل وغيرها من الحبوب والبهارات، ثم بعد ذلك انتقلت الشركة الى مجال صناعة الصلب، مما كان سبباً في تحولها لبداية انتاج الدراجات النارية وذلك في عام 1858.

 

مع ظهور الثورة الصناعية في أوروبا الغربية، نجح أحد أفراد العائلة المؤسسة "أرماند بيجو" ، بتأسيس قسم لصناعة السيارات أملا في تحقيق السبق بهذا المجال الجديد الذي كان وقتها يخطو خطواته الأولى، ولكن بدت صناعة السيارات لأرمامد أنها سترسم مستقبل بيجو.

بيجو موديل 1913

نجح أرماند بيجو في عام 1882 في إنتاج أول دراجة بخارية في تاريخ الشركة والتي كانت بداية الانطلاق واعتبرت طفرة في تاريخها، وفي عام 1889 ظهرت أول دراجة بخارية بثلاثة عجلات، ولكنها لم تلقى النجاح الكافي بسبب ثقل وزنها، وحاجتها لوقت طويل لتسخين المحرك، وفي عام 1892 تم التخلي عن فكرة الدراجة والتركيز على إنتاج سيارة بأربعة عجلات. 

بيجو 3008

صنعت بيجو أول سيارة بأربعة عجلات في عام 1891 لتصبح أول شركة مصنعة للسيارات في فرنسا، لكن بسبب خلافاتٍ داخل الأسرة المالكة لها عقب وفاة المؤسس "إيجين بيجو"، تعطل المشروع لبعض الوقت، وانفصل أبنائه وأسسوا شركة ليون بيجو مع بقاء الشركة الأم تحت قيادة عمهم "أرنو بيجو"، وفي عام 1910 اندمجت الشركتان مرة آخري لتصبح ماهي عليه حتى الآن، وامتلكت أربعة مصانع  تتوزع بين أودينكور وبولييه وليل، وعام 1912 افتتحت مصنعا في سوشو.

بيجو 3008

مع اشتعال فتيل الحرب العالمية الأولى، بلغ إجمالي إنتاج بيجو أكثر من عشرة آلاف سيارة سنويا أي ما يعادل نصف إجمالي إنتاج فرنسا، وتحولت لإنتاج السيارات العسكرية لخدمة الجيش الفرنسي، وبعد نهاية الحرب واستقرار الأوضاع تم انتاج سيارة بيجو 201 والتي نجحت في تحقيق شهرة كبيرة حول العالم في فئة السيارات رباعية العجلات، كما تمتعت بكفاءة في استهلاك الوقود.

 

أدى اندلاع فتيل الحرب العالمية الثانية الى دمار كبير في مصانع بيجو، حيث تم احتلال فرنسا بواسطة الجيش الألماني، وتم إدارة مصانعها بواسطة شركة بورشه الألمانية، وتم استخدامها لإنتاج سيارات للجيش الألماني.

 

تمتلك بيجو أحد أِشهر شعارات السيارات في العالم، وهو شعر أسد يقف على أقدامه الخلفية ورأسه لأعلى وهو مستمد من أول شعار في تاريخها، وكان يحتوي على نفس المضمون بوجود أسد وسهم أسفل قدميه، وعلى مدار السنوات الماضية تم تعديل الشعار أكثر من مرة، مع الاحتفاظ بنفس الهوية.

قصة بداية عملاق السيارات الفرنسية "بيجو"

يقع المقر العالمي لشركة بيجو في باريس بالقرب من محطة المترو Porte Maillot، وتعتبر مدينة سوشو الفرنسية الموطن الأساسي للشركة حيث تمتلك مصنع هناك، بالإضافة لمتحفها الشهير الذي يوثق بدايات وتعاقب المراحل في تاريخها.

 

تقوم بيجو برعاية فريق سوشو لكرة القدم الذي تم تأسيسه في عام 1928 من قبل إحدى أفراد عائلة بيجو، وشعار الفريق هو نفس شعار الأسد كشعار الشركة.

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