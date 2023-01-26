للمغتربين.. 5 سيارات كروس أوفر في الإمارات تبدأ من 50 ألف درهم

يشتهر السوق الإماراتي بالسيارات الفاخرة والسيارات عالية الأداء عالمياً، ويضم أيضاً مجموعة كبيرة من السيارات الاقتصادية والمتوسطة والتي تعتبر مناسبة للمغتربين نظراً لأسعارها الأقل من السوق المصري.

وفي السياق التالي يرصد صدى البلد أبرز سيارات الكروس أوفر بأسعار تبدأ من 50 ألف درهم.

سوزوكي ارتيجا

سوزوكي ارتيجا

جاءت السيارة سوزوكي ارتيجا بمحرك 1500 سي سي، يتكون من 4 أسطوانات، يمكنه ضخ قوة اجمالية بلغت 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الجر الامامي للعجلات، وتصل السرعة القصوى إلى 170 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 13.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر من نقطة السكون 0.

سعر سوزوكي ارتيجا موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 48,900 درهم

الفئة الثانية بسعر 52,900 درهم

هيونداي كريتا

هيونداي كريتا

تتمتع السيارة سوزوكي ارتيجا بمحرك 1600 سي سي، يتكون من 4 أسطوانات، يمكنه ضخ قوة اجمالية بلغت 115 حصانا، و 144 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء بتقنية الجر الامامي للعجلات، يتألف من 4 سرعات.

أسعار هيونداي كريتا

الفئة الأولى بسعر 68,900 درهم

الفئة الثانية بسعر 75,900 درهم

رينو داستر

رينو داستر

جاءت السيارة رينو داستر بقوة تصل الى 135 حصانا، بسعة تصل الى 2000 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران يصل الى 156 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات CVT اوتوماتيك، وتصل قدرتها على التسارع انطلاقا من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 12 ثانية.

سعر رينو سانديرو

الفئة الأولى بسعر 51,900 درهم

الفئة الثانية بسعر 56,900 درهم

الفئة الثالثة بسعر 61,000 درهم

الفئة الرابعة بسعر 66,900 درهم

الفئة الخامسة بسعر 66,900 درهم

الفئة السادسة بسعر 71,900 درهم

ام جى ZS

ام جى ZS

ينتج محرك السيارة ام جي ZS قوة قدرها 1123 حصانا، بالإضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 135 نيوتن/متر، ومن خلال تلك القدرات تستطيع السيارة أن تنطلق من وضع السكون وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تقدر بـ 10.9 ثانية.

سعر ام جى ZS

الفئة الأولى بسعر 58,037 درهم

الفئة الثانية بسعر 67,982 درهم

الفئة الثالثة بسعر 74,825 درهم

الفئة الرابعة بسعر 125,900 درهم

شيفروليه جرووف موديل 2023

شيفروليه جرووف موديل 2023

تعتمد سيارة شيفروليه جرووف موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، يقوم بتوليد قوة تصل الى 110 حصان بمعدل يصل الى 5800 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 147 نيوتن/متر، بمعدل يصل 3600 دورة في الدقيقة، بينما يبلغ معدل استهلاكها للوقود لتر لكل 15.9 كيلومتر بسعة خزان تبلغ 45 لتر.

سعر السيارة شيفروليه جرووف موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 64,700 درهم

الفئة الثانية بسعر 71,600 درهم