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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ملكة الفئة الاقتصادية.. تعرف على سعر دايو لاسيتي بسوق المستعمل|صور

صدى البلد

امتلكت العلامة التجارية الكورية "دايو" شعبية وانتشاراً واسعاً بالسوق المصرية خاصة في الفئة المتوسطة، وذلك بفضل رخص أسعارها وتوافر قطع غيارها بسهولة محلياً.

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دايو لاسيتي موديل 2003

وكانت السيارات المستعملة قد عرفت إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

 

دايو لاسيتي موديل 2003

مواصفات السيارة دايو لاسيتي موديل 2003

تعتمد السيارة دايو لاسيتي موديل 2003 على محرك بسعة 1500 سي سي،  مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو مانيوال 5 سرعات حسب الفئة، وتبلغ قرائه العداد 120 ألف كيلومتر تقريباً.

 

جاءت السيارة دايو لاسيتي موديل 2003 بقياسات هيكلية بلغت 4516 مم للطول، والعرض 1725 مم، والارتفاع 1445 مم، وقاعدة العجلات بقياس 2601 مم.

دايو لاسيتي موديل 2003

أسعار السيارة دايو لاسيتي موديل 2003 في سوق المستعمل

يبدأ سعر السيارة دايو لاسيتي موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه حتى 185 آلاف جنيه حسب بعض منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

دايو لاسيتي دايو لاسيتي دايو لاسيتي موديل 2003 سوق المستعمل السيارات المستعملة

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