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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سعر أشهر سيارة رياضية ألمانية في مصر | صور

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية البافارية BMW مجموعة من أقوى السيارات الرياضية والفارهة في السوق المصرية على مدار تاريخها، وتعتبر السيارة X3 أحد أقوى إصدارات الشركة على الإطلاق، حيث تجمع بين القوة والرفاهية، بالإضافة لهوية تصميم الشركة الفريدة من نوعها.

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BMW X3 موديل 2023

مواصفات السيارة BMW X3 موديل 2023:

تتوفر السيارة BMW X3 موديل 2023 بمحرك سعة 2000 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 252 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة BMW X3 موديل 2023 الى 253 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.6 ثوان.

BMW X3 موديل 2023

تتوفر السيارة BMW X3 موديل 2023 بمصابيح أمامية وخلفية LED مع تقديم ألوان جديدة من الخارج، وبالانتقال للداخلية نرى شاشة معلومات ترفيهية 10.25 بوصة أو 12.3 بوصة حسب الاختيار، ولوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة مع إعادة ترتيب وتصميم الكونسول الأوسط.

 

تبلغ القياسات الهيكلية للسيارة BMW X3 موديل 2023 نحو 470.8 مم للطول الكلي، 189.1 مم للعرض الكلي، و 167.6 مم للارتفاع الكلي، ويبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض نحو 204 مم.

BMW X3 موديل 2023

سعر السيارة BMW X3 موديل 2023

يبلغ سعر السيارة BMW X3 موديل 2023 في مصر نحو مليوني جنيه و 690 ألف جنيه.

 

 

الوديعة البنكية الخاصة باستيراد BMW X3 بالدولار بداية من موديل 2019 حتى 2023:

موديل 2019 بقيمة قدرها 14,846 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت قيمتها 88,116 دولار (بدون اتفاقيات دولي)

موديل 2020 بقيمة قدرها 19,039 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 113,003 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

موديل 2021 بقيمة قدرها 20,392 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 121,031 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

موديل 2022 بقيمة قدرها 21,878 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 129,847 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

موديل 2023 بقيمة قدرها 22,276 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 161,000 دولار (بدون اتفاقيات دولية).

 

BMW BMW X3 BMW X BMW X3 موديل 2023

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