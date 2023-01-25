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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي تفوز في معركة قانونية ضد نيو بسبب أسماء السيارات

صدى البلد

يُعد اسم السيارة أحد أهم الطرق التي يمكن للمشتري المحتمل التعرف عليها، ويسرع صانعو السيارات في حماية هذه العلامة التجارية والملكية الفكرية الخاصة بها، وفازت أودي للتو بمثل هذه القضية عندما قضت محكمة ميونيخ بأن Nio ES6 و ES7 و ES8 كانت تحمل اسماً مشابهاً جدًا لطرازات S6 وS7 وS8 المتوفرة من الشركة الألمانية.

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اودي S6

لم يعد بإمكان شركة Nio الإعلان عن مركبات تحمل هذه الأسماء في ألمانيا، في حالة حدوث انتهاك، قد يواجه العضو المنتدب للشركة غرامة قدرها 250 ألف يورو (271,532 دولارًا بأسعار الصرف الحالية) أو السجن لمدة ستة أشهر، وفقًا لشركة  Automobilwoche.

 

لم تبع Nio حتى الآن ES6 أو ES7 في ألمانيا.. يتوفر ES7 هناك، وقد غيّرت الشركة بالفعل الاسم إلى  EL7.

اودي S6

تعد Nio ES6 و ES7 و ES8 سيارات كهربائية بينما تعتبر Audi S6 و S7 و S8 عبارة عن سيارات سيدان عالية الأداء بأربعة أبواب تعمل بالبنزين، وتستخدم اودي لقب S لنماذج الأداء منذ التسعينيات.

 

هذا الخلاف لم ينته بعد، قال ممثل Nio أن الشركة تنوي استئناف الحكم، في تصريح لموقع Automobilwoche.

نيو ES6

رفعت أودي القضية ضد Nio في عام 2022، واستجاب صانع المركبات الكهربائية في البداية بإخراج شارات ES6 و ES8 من المركبات عند عرضها.

 

لم تبيع Nio بعد السيارات في الولايات المتحدة، لكنها تخطط لذلك وفقًا لتقرير من عام 2022 ، يمكن أن تصل شركة السيارات الكهربائية إلى الولايات المتحدة في عام 2025، حيث بدأت العلامة التجارية في الصين وبدأت في تصدير المنتجات إلى النرويج في عام 2021، وتم إطلاقها في ألمانيا وهولندا والسويد والدنمارك في عام 2022.

 

تعتبر أودي أن السيارات الكهربائية هي مستقبلها، حيث يتم إطلاق A6 E-Tron السيدان في وقت لاحق من هذا العام، وسينضم طراز Avant wagon إلى الخط في عام 2024.

أودي السيارات نيو AUDI Avant wagon السيدان السيارات الكهربائية نيو ES6

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