عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عملاق الدفع الرباعي.. سعر تويوتا برادو في الكويت | صور

تويوتا برادو
تويوتا برادو

تعتبر السيارة تويوتا برادو أحد أبرز عمالقة الدفع الرباعي في العالم، وتكتسب شهرة وشعبية كبيرة في الأسواق الخليجية، حيث تتميز بالعديد من التجهيزات الفاخرة، وأحدث أنظمة الراحة والرفاهية، كما تتميز بقدرات فنية عالية تجعلها قادرة على تحدي أبرز الطرق الصحراوية.

تبدأ من 320 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان جديدة في مصر| صور

باقة 400 ألف جنيه.. 5 سيارات داخل السوق المصرى

تويوتا برادو 

مواصفات تويوتا برادو موديل 2022

جاءت السيارة تويوتا برادو بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 381 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات. 

 

تتسارع السيارة تويوتا برادو انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان، وتصل السرعة القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

تويوتا برادو 

وتتوفر تويوتا برادو بخيارين إضافيين من المحركات الأقل قوة، الأول رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر، بقوة قصوى 164 حصان، المحرك: 4 أسطوانات سعة 2.8 لتر توربو، بقوة قصوى تبلغ 201 حصان. 

تويوتا برادو 

جاءت السيارة تويوتا برادو بمواصفات هيكلية خارجية بلغت 4840 مم للطول، ويبلغ ارتفاعها نحو 1890 مم، ويصل طول قاعدة العجلات الى 2790 مم، و 1885 مم للعرض، ويصل وزنها الكلي الى 2080 كيلوجراماً.

 

تويوتا برادو 

أسعار السيارة تويوتا برادو موديل 2022

تويوتا برادو الفئة الأولى بسعر 9,900 دينار

تويوتا برادو الفئة الثانية بسعر 10.300 دينار

تويوتا برادو الفئة الثالثة بسعر 12,000 دينار

تويوتا برادو الفئة  الرابعة بسعر 12,300 دينار

تويوتا برادو الفئة الخامسة بسعر 12,600 دينار

تويوتا برادو الفئة السادسة بسعر 13,000 دينار

تويوتا برادو الفئة السابعة بسعر 15,000 دينار

تويوتا برادو الفئة الثامنة بسعر 15,905 دينار

الكويت الدفع الرباعي تويوتا برادو موديل 2022 تويوتا برادو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

مشادة بين فيريرا وإسماعيل يوسف.. وتعليق ناري من أحمد موسى

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

سوق المستعمل.. أوبل فيكترا بـ 200 ألف جنيه| صور

للبنات.. سعر بيجو 208 موديل 2023 في عمان| صور

BMW تروج لتصميمات صديقة للبيئة لمدة 10 سنوات.. صور

تسلا تستغل أرباحها الكبيرة لتخفيض الأسعار وتقويض المنافسة

جنرال موتورز تكشف عن استثمار بقيمة 1 مليار دولار | تفاصيل

5 سيارات يابانية فاخرة للشراء من الكويت | صور

سعر أودي A6 في السوق السعودي | صور

بداية من 570 ألف جنيه.. 5 سيارات زيرو 2023 في مصر| صور

ترشيحاتنا

تراجع عن 1200 جنيه.. هبوط أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

القائمة الكاملة لـ أسعار سوزوكي في مصر 

طقس السعودية اليوم.. هطول أمطار ورياح على هذه المناطق

السعودية تستضيف حدثًا تراثيًا ضخمًا بعد اعتمادها من الأمم المتحدة

على هامش زيارة الرئيس السيسي للهند| برلمانيون: دلالة كبيرة على الدور الاستراتيجي لمصر.. والانضمام لـ البيركس ضربة قوية للدولار.. نائب: التعاون التكنولوجى مع نيودلهي سيدعم النمو بهذا المجال

عملاق الدفع الرباعي.. سعر تويوتا برادو في الكويت | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المسكنات آلاف المرات .. تعرفي على أفضل حيلة لتسكين الألم

بناء أكبر سفينة سياحية في العالم بمواصفات مبهرة.. تفاصيل

لحماية بيتك من السرقة .. لا يفوتك تنفيذ هذه الحيلة

اندرو تيت.. متهم بالإتجار بالبشر ويغرد بآيات قرآنية من داخل السجن

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ