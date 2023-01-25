عملاق الدفع الرباعي.. سعر تويوتا برادو في الكويت | صور

تعتبر السيارة تويوتا برادو أحد أبرز عمالقة الدفع الرباعي في العالم، وتكتسب شهرة وشعبية كبيرة في الأسواق الخليجية، حيث تتميز بالعديد من التجهيزات الفاخرة، وأحدث أنظمة الراحة والرفاهية، كما تتميز بقدرات فنية عالية تجعلها قادرة على تحدي أبرز الطرق الصحراوية.

تويوتا برادو

مواصفات تويوتا برادو موديل 2022

جاءت السيارة تويوتا برادو بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 381 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

تتسارع السيارة تويوتا برادو انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان، وتصل السرعة القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

تويوتا برادو

وتتوفر تويوتا برادو بخيارين إضافيين من المحركات الأقل قوة، الأول رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر، بقوة قصوى 164 حصان، المحرك: 4 أسطوانات سعة 2.8 لتر توربو، بقوة قصوى تبلغ 201 حصان.

تويوتا برادو

جاءت السيارة تويوتا برادو بمواصفات هيكلية خارجية بلغت 4840 مم للطول، ويبلغ ارتفاعها نحو 1890 مم، ويصل طول قاعدة العجلات الى 2790 مم، و 1885 مم للعرض، ويصل وزنها الكلي الى 2080 كيلوجراماً.

تويوتا برادو

أسعار السيارة تويوتا برادو موديل 2022

تويوتا برادو الفئة الأولى بسعر 9,900 دينار

تويوتا برادو الفئة الثانية بسعر 10.300 دينار

تويوتا برادو الفئة الثالثة بسعر 12,000 دينار

تويوتا برادو الفئة الرابعة بسعر 12,300 دينار

تويوتا برادو الفئة الخامسة بسعر 12,600 دينار

تويوتا برادو الفئة السادسة بسعر 13,000 دينار

تويوتا برادو الفئة السابعة بسعر 15,000 دينار

تويوتا برادو الفئة الثامنة بسعر 15,905 دينار