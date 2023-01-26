سعر أرخص سيارة سيدان يابانية جديدة في مصر .. صور

على الرغم من ارتفاع أسعار القائمة التسويقية لسيارات سوزوكي اليابانية في مصر خلال الايام القليلة الماضية، مازالت النسخة "ديزاير" تتصدر قائمة الأرخص سعرًا ضمن الاصدارات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالصانع الياباني داخل السوق المحلي.

وشهدت السيارة سوزوكي ديزاير زيادة سعرية هي الأولى خلال العام الجاري 2023، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 75 الف جنيه و 105 الاف جنيهًا، شملت جميع الفئات المطروحة مع سعر رسمي يبدأ من 359 الف جنيه.

سوزوكي ديزاير

اسعار السيارة سوزوكي ديزاير في السوق المصري

تقدم الفئة الأولى مانيوال بسعر رسمي يبلغ 359.900 ألف جنيه بدلاً من 284.900 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية GLX أوتوماتيك قيمة قدرها 419.900 ألف جنيه بدلاً من 324.900 ألف جنيه، وجاءت الفئة الثالثة كاملة التجهيزات بقيمة بلغت 439.900 ألف جنيه بدلاً من 344.900 ألف جنيه.

سوزوكي ديزاير

المواصفات الفنية للسيارة سوزوكي ديزاير

تعتمد السيارة سوزوكي ديزاير على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه انتاج قوة اجمالية بلغت 85 حصانا، بالاضافة إلى وجود نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال خماسي النقلات، والاخر أوتوماتيكي الاداء، الجميع يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

سوزوكي ديزاير

وينتج محرك السيارة سوزوكي ديزاير عزم اقصى للدوران يبلغ 113 نيوتن/متر، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 13.2 ثانية، إلى جانب سرعة قصوى تقدر بـ 175 كم/ساعة.