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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الـSUV.. سوزوكي تكشف عن  سيارة جديدة باسم فرونكس

سوزوكي فرونكس الجديدة
سوزوكي فرونكس الجديدة كليًا

أعلنت شركة سوزوكي اليابانية ، الكشف الرسمى عن سيارة SUV جديدة كليا ذات تصميم كوبية و جسم مدمج سهل القيادة ،تحت مسمى فرونكس .

سوزوكي فرونكس الجديدة كليًا

وظهرت السيارة سوزوكي فرونكس الجديدة كليا ، وبشكل يميل نحو الخلف على الأبعاد الدقيقة للسيارة، و بشبكة امامية جديدة و جريئة ، وذات تصميم امامى وخلفى بعرض اكبر من السيارات الخرى المعروفة فى قائمة طرازات سوزوكي .

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وتاتى السيارة سوزوكي فرونكس الجديدة كليا بتصميم داخلي عالي الجودة الذي يستخدم المساحة بكفاءة ، فقد تم اعتماد تجهيزات متطورة مثل كاميرا الرؤية 360 وشاشة العرض الرأسية والشاحن اللاسلكي وفتحات تكييف الهواء في المقعد الخلفي لتوفير الراحة ، و ستقدم السيارة في 5 فئات مع محرك 1000 سي سي أو 1200 سي سي .

سوزوكي فرونكس الجديدة كليًا

وقالت شركة سوزوكي: "مع إطلاق سوزوكي فرونكس الجديدة كليًا ، نجمع بين التصميم الرياضي الفريد وتراث سيارات ، لتقديم منتج جديد ومثير إلى مجموعتنا " .

 

واضافت الشركة فى بيان لها " ولا يقتصر الأمر على ترسيخ وجودنا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الخفيفة فحسب ، بل ستفتح هذه السيارة أيضًا الأبواب أمام المشترين الأصغر سنًا الذين يتطلعون إلى الانتقال من سيارة هاتشباك أصغر حجمًا إلى سيارة SUV " .

سوزوكي فرونكس الجديدة كليًا

واوضحت الشركة ان السيارة سوزوكي فرونكس الجديدة كليًا تدرج فوق موديلات سوزوكي بالينو وأقل من جراند فيتارا ، و تقديم سوزوكي فرونكس الجديدة في استراليا والهند ، ولم يتم الاعلان عن سعر السيارة حتى الان .

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