لعشاق الـSUV.. سوزوكي تكشف عن  سيارة جديدة باسم فرونكس

أعلنت شركة سوزوكي اليابانية ، الكشف الرسمى عن سيارة SUV جديدة كليا ذات تصميم كوبية و جسم مدمج سهل القيادة ،تحت مسمى فرونكس .

سوزوكي فرونكس الجديدة كليًا

وظهرت السيارة سوزوكي فرونكس الجديدة كليا ، وبشكل يميل نحو الخلف على الأبعاد الدقيقة للسيارة، و بشبكة امامية جديدة و جريئة ، وذات تصميم امامى وخلفى بعرض اكبر من السيارات الخرى المعروفة فى قائمة طرازات سوزوكي .

وتاتى السيارة سوزوكي فرونكس الجديدة كليا بتصميم داخلي عالي الجودة الذي يستخدم المساحة بكفاءة ، فقد تم اعتماد تجهيزات متطورة مثل كاميرا الرؤية 360 وشاشة العرض الرأسية والشاحن اللاسلكي وفتحات تكييف الهواء في المقعد الخلفي لتوفير الراحة ، و ستقدم السيارة في 5 فئات مع محرك 1000 سي سي أو 1200 سي سي .

سوزوكي فرونكس الجديدة كليًا

وقالت شركة سوزوكي: "مع إطلاق سوزوكي فرونكس الجديدة كليًا ، نجمع بين التصميم الرياضي الفريد وتراث سيارات ، لتقديم منتج جديد ومثير إلى مجموعتنا " .

واضافت الشركة فى بيان لها " ولا يقتصر الأمر على ترسيخ وجودنا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الخفيفة فحسب ، بل ستفتح هذه السيارة أيضًا الأبواب أمام المشترين الأصغر سنًا الذين يتطلعون إلى الانتقال من سيارة هاتشباك أصغر حجمًا إلى سيارة SUV " .

سوزوكي فرونكس الجديدة كليًا

واوضحت الشركة ان السيارة سوزوكي فرونكس الجديدة كليًا تدرج فوق موديلات سوزوكي بالينو وأقل من جراند فيتارا ، و تقديم سوزوكي فرونكس الجديدة في استراليا والهند ، ولم يتم الاعلان عن سعر السيارة حتى الان .