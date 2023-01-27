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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

برقم صادم.. سعر BMW M8 بعد زيادة 2 مليون جنيه

BMW M8 موديل 2023 
BMW M8 موديل 2023 

تقدم شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الألمانية العديد من الإصدارات القوية داخل السوق المصري، ومنها النسخة BMW M8 الشهيرة موديل 2023، والتي شهدت زيادة سعرية خلال الأيام القليلة الماضية قدرها 2 مليون جنيه.

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حيث وصل سعر السيارة BMW M8 موديل 2023 المقدمة محليًا إلى 8 مليون و650 ألف جنيه، بدلاً من 6 مليون و650 ألف جنيه، وتعد تلك النسخة واحدة من أبرز سيارات بي ام دبيلو، والتي تقدم بإطلالة خارجية تجمع بين الفخامة والمظهر الرياضي أيضا.

BMW M8 موديل 2023 

القدرات الفنية للسيارة BMW M8 موديل 2023 

 

تعتمد السيارة BMW M8 موديل 2023 على محرك ثماني الأسطوانات 8 سلندر، سعة 4000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 625 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

BMW M8 موديل 2023 

تجهيزات السيارة BMW M8 موديل 2023 

 

تحتوي السيارة BMW M8 موديل 2023 على خاصية الدخول بدون مفتاح، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع نظام صوتي مميز، وشاشة كبيرة الحجم لعرض الوسائط المتعددة، مع عجلة قيادة "مالتي فانكشن"، بالإضافة إلى حساسات ضوء ومطر، ومستشعرات حركة لسهولة الاصطفاف، وكاميرا 360 درجة.

BMW M8 موديل 2023 

وتتمتع السيارة BMW M8 موديل 2023 بمكيف هواء اوتوماتيكي، وفرامل يد الكترونية، ومثبت سرعة، وخاصية تبريد و تسخين المقاعد مع التحكم في الحركة كهربئيًا، ووجود منافذ للطاقة، ومصابيح ترحيب ومماسك للاكواب، وقفل مركزي.

BMW M8 موديل 2023 

وتضم السيارة BMW M8 موديل 2023 حزمة من تجهيزات الحماية تتضمن، التحكم الديناميكي للثبات، كاشف التصادم، مساعد الفرامل BA، بالاضافة إلى منبه النقطة العمياء، منبه مغادرة المسار، نظام عرض مراقبة ضغط الإطارات، نظام كشف حركة مجسم، ومكابح ABS و EBD، و نظام المساعدة على تسلق التلال، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية المتقدمة.

BMW M8 موديل 2023 
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