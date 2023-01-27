عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم يقدم 10 مقترحات للقضاء على الغش داخل لجان ولاد الأكابر

الغش داخل المدارس
الغش داخل المدارس لجان أولاد الأكابر

أصبحت لجان الغش معروفة لدي الجميع سواء من قبل أولياء الأمور أو وزارة التربية والتعليم، لذلك أصدر الدكتور رضا حجازيوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأحد الماضي، قررا أكد فيه حظر قبول أي تحويلات لطلاب الثانوية العامة 2023 (مدارس رسمية أو خاصة) إلى الإدارات التابعة للمديريات إلا بعد الرجوع إلي اللجنة المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان الوزارة، وأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة كافة المستندات للتحويل للبت في قبول التحويل من عدمه.

وقال الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أنه خلال السنوات الأخيرة انتشر ما يعرف بلجان أولاد الأكابر في بعض المحافظات المعروفة في الجمهورية وانتشر بها الغش لدرجة حصول جميع طلاب هذه اللجان علي درجات مرتفعة جدا بشكل يتناقض مع القواعد والمعايير العلمية في عملية التقويم والتي تقتضي وجود تباين في درجات الطلاب .

وقدم شوقي خلال تصريحات خاصة لـ “ًصدى البلد”، بعض المقترحات والسبل للقضاء ومنع الغش والقضاء داخل لجان ولاد الأكابر، حيث اشار الي أن  هناك عدد طرق يمكن من خلالها محاربة الغش في تلك اللجان من خلال اتباع عدد من الإجراءات مثل:

1. منع التحويل إلي اللجان تماما.

2. في حالة وجود ضرورة لانتقال الطالب الي المجافظات التي تتضمن لجان غش في ضوء ظروف قهرية مثل عمل الوالد بتلك المحافظات أو حتي انتقال الأسرة  للعيش بها يتم  عقد لجان لمثل هذه الحالات في مدارس مركزية بعيدة عن لجان الغش تحت إشراف ورقابة الادارة والمديرية التعليمية .

لطلاب STEM.. الأوراق المطلوبة للحصول على منحة كلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية

المشتري عملاق المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر بجوار القمر الليلة

وزيرا التعليم برفقة رئيس معهد البحوث الفلكية من داخل معرض الكتاب

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل زلزال اليوم .. وتؤكد: لا خسائر

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب مصر تعرف على مكانه

البحوث الفلكية تدعو الجميع للمشاركة في معرض الكتاب.. تفاصيل

ظهور 3 أقمار عملاقة .. كسوف الشمس وخسوف القمر مرتين .. تساقط كرات النار على مصر .. المعهد القومي للبحوث الجيوفيزيقية يكشف خريطة الظواهر الفلكية خلال 2023

كرات النار.. خريطة مواعيد تساقط الشهب على مصر خلال 2023

البحوث الفلكية تكشف عن مواعيد كسوف الشمس لعام 2023

مصر تشهد الحلقي 5 مايو.. البحوث الفلكية تكشف مواعيد خسوف القمر 2023

3. الغاء عقد امتحانات بهذه اللجان لمدة عام أو عامين لتبديد أي أمل لدي الطالب أو ولي أمره بالتحويل اليها.

4. نشر العقوبات التي يتم توقيعها علي الطلاب أو المسؤلين عن العملية الامتحانية والمتورطين في قضايا الغش في كافة وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاحتماعي، علي أن تكون تلك العقوبات رادعة  .

5. طباعة تعليمات في خلف كارت رقم الجلوس خاصة بالعقوبات  المترتبة علي الغش في الامتحانات.

6. استخدام وسائل تشويش علي أجهزة المحمول والانترنت في نطاق المدارس أثناء الامتحانات.

7. استخدان كاميرات مراقبة في لجان الامتحان المختلفة.

8. التدقيق في اختيار مراقبي اللجان بحيث يتسمون بالكفاءة  مع استبعاد مراقبي تلك اللجان خلال السنوات السابقة .

9. نشر الوعي بخطورة الغش واثاره السلبية سواء علي الفرد أو المجتمع.

10. تكثسف التواجد الأمني حول تلك المدارس  لمنع اي محاولات لاختراق المدرسة .

وعلي جانب آخر وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي، أن اللجان المحظور التحويل لها من طلاب الثانوية العامة 2023 وهي بالمحافظات التالية :

- مديرية كفر الشيخ : إدارات (بيلا - الحامول- سيدي سالم).

- مديرية أسيوط: إدارات (البداري- ديروط - صدفا ).

- مديرية سوهاج : إدارات (دار السلام - أخميم - جهينة).

- مديرية قنا : (نجع حمادي).

- مديرية أسوان : (ادفو ).

لجان ولاد الأكابر الغش منع الغش والقضاء داخل لجان ولاد الأكابر داخل لجان ولاد الأكابر ولاد الأكابر محاربة الغش Jobs Education اللجان المحظور التحويل لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا للزمالك ..أزمة صحية للخطيب.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

اتظلمت..منى فاروق تكشف لأول مرة مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

الدولار هينزل 5 جنيهات خلال هذا التوقيت.. ومفاجأة في سعره اليوم بالبنوك

يقيد محليا وأفريقيا.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

رد ناري من مرتضى منصور على هجوم حسين لبيب

تعليق أسامة نبيه عن عودة فيريرا لنادي الزمالك.. تعرف عليه

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

ترشيحاتنا

شبح الركود .. تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا

كواليس تدريب الأهلي قبل السفر للمغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية.. صور

أسعار الذهب تتراجع مع توقعات بـ رفع أسعار الفائدة في أمريكا

طعن طالبة جزائرية في جامعة باريس وتحرك عاجل من السلطات الفرنسية

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

غضب الله والفضيحة .. خطيب المسجد الحرام يحذر من 6 أفعال شائعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو شكلها بيدايقك.. تعرف على أسباب وطرق فعالة لعلاج دوالي الساقين

طريقة عمل سمك فيليه مقلي في البيت.. أحلى من المطاعم

بعد كشف النسكافيه المغشوش ببودرة البلاط.. طريقة تحضيره في المنزل

تسمم غذائي .. خطأ شائع في طهي الدجاج يفسده

فيديو

دقيق وسكر وأرز.. ضبط عشرات الأطنان من السلع الغذائية مخبأة في مخازن

اتعرضت لظلم كبير وجلد وناس جرحت فيا.. الفنانة منى فاروق خرجت عن صمتها

كشف موهبته الغنائية بالدوم.. لن تصدقوا من هو حفيد الفنان محمود شكوكو

ظاهرة غريبة في طقس اليوم.. تحذير من الأرصاد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ