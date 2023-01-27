خبير تعليم يقدم 10 مقترحات للقضاء على الغش داخل لجان ولاد الأكابر

أصبحت لجان الغش معروفة لدي الجميع سواء من قبل أولياء الأمور أو وزارة التربية والتعليم، لذلك أصدر الدكتور رضا حجازيوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأحد الماضي، قررا أكد فيه حظر قبول أي تحويلات لطلاب الثانوية العامة 2023 (مدارس رسمية أو خاصة) إلى الإدارات التابعة للمديريات إلا بعد الرجوع إلي اللجنة المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان الوزارة، وأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة كافة المستندات للتحويل للبت في قبول التحويل من عدمه.

وقال الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أنه خلال السنوات الأخيرة انتشر ما يعرف بلجان أولاد الأكابر في بعض المحافظات المعروفة في الجمهورية وانتشر بها الغش لدرجة حصول جميع طلاب هذه اللجان علي درجات مرتفعة جدا بشكل يتناقض مع القواعد والمعايير العلمية في عملية التقويم والتي تقتضي وجود تباين في درجات الطلاب .

وقدم شوقي خلال تصريحات خاصة لـ “ًصدى البلد”، بعض المقترحات والسبل للقضاء ومنع الغش والقضاء داخل لجان ولاد الأكابر، حيث اشار الي أن هناك عدد طرق يمكن من خلالها محاربة الغش في تلك اللجان من خلال اتباع عدد من الإجراءات مثل:

1. منع التحويل إلي اللجان تماما.

2. في حالة وجود ضرورة لانتقال الطالب الي المجافظات التي تتضمن لجان غش في ضوء ظروف قهرية مثل عمل الوالد بتلك المحافظات أو حتي انتقال الأسرة للعيش بها يتم عقد لجان لمثل هذه الحالات في مدارس مركزية بعيدة عن لجان الغش تحت إشراف ورقابة الادارة والمديرية التعليمية .

3. الغاء عقد امتحانات بهذه اللجان لمدة عام أو عامين لتبديد أي أمل لدي الطالب أو ولي أمره بالتحويل اليها.

4. نشر العقوبات التي يتم توقيعها علي الطلاب أو المسؤلين عن العملية الامتحانية والمتورطين في قضايا الغش في كافة وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاحتماعي، علي أن تكون تلك العقوبات رادعة .

5. طباعة تعليمات في خلف كارت رقم الجلوس خاصة بالعقوبات المترتبة علي الغش في الامتحانات.

6. استخدام وسائل تشويش علي أجهزة المحمول والانترنت في نطاق المدارس أثناء الامتحانات.

7. استخدان كاميرات مراقبة في لجان الامتحان المختلفة.

8. التدقيق في اختيار مراقبي اللجان بحيث يتسمون بالكفاءة مع استبعاد مراقبي تلك اللجان خلال السنوات السابقة .

9. نشر الوعي بخطورة الغش واثاره السلبية سواء علي الفرد أو المجتمع.

10. تكثسف التواجد الأمني حول تلك المدارس لمنع اي محاولات لاختراق المدرسة .

وعلي جانب آخر وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي، أن اللجان المحظور التحويل لها من طلاب الثانوية العامة 2023 وهي بالمحافظات التالية :

- مديرية كفر الشيخ : إدارات (بيلا - الحامول- سيدي سالم).

- مديرية أسيوط: إدارات (البداري- ديروط - صدفا ).

- مديرية سوهاج : إدارات (دار السلام - أخميم - جهينة).

- مديرية قنا : (نجع حمادي).

- مديرية أسوان : (ادفو ).