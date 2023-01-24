كرات النار.. خريطة مواعيد تساقط الشهب على مصر خلال 2023

يشهد عام 2023 العديد من الأحداث والظواهر الفلكية التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم نحو السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة، وينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة علمية بعنوان "الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2023"، بمناسبة بداية العام الجديد 2023، وبالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك والفضاء و اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء و لجنة التوعية بالاتحاد الدولي للفلكي.

وكشف الدكتور محمد شعبان الباحث المساعد بقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال الندوة العلمية، عن مواعيد حدوث أجمل ظواهر الظواهر الفلكية وهى ظاهرة تساقط الشهب .

وقال الدكتور شعبان إن زخة الشهب حدث فلكي يلاحظ فيه عدد من الشهب المنطلقة من نقطة واحدة في السماء ليلا، هذه الشهب تنشأ عن تيارات من الحطام الكوني تدعي النيازك، والنيزك يمكن أن يكون جزيئات الغبار أو شظايا من المذنب أو كويكب حيث تدخل هذه النيازك الغلاف الجوي الارض بسرعات عالية جدا وفى مسارات متوازية .

وأضاف: تحدث رؤية الشهب نتيجة احتكاك الهواء الذى يتولد عنه ارتفاع درجة حرارة النيزك الأمر الذي يجعل النيزك يتوهج وينشأ عنه ذيل مضئ من الغازات وجسيمات النيزك المنصهرة، وأن معظم الشهب تستمر مدة توهجها لما يقرب من الثانية .

زخات الشهب خلال عام 2023

شهب القيثاريات

ونكون مع المواعيد تساقط الشهب الثانى فى 22-23 إبريل مع زخة شهب القيثاريات وهي تتساقط بمعدل 20 شهابا فى الساعة عند ذروتها، سيغيب القمر في وقت مبكر من المساء تاركا السماء المظلمة لما يجب أن عرضا ممتازا للشهب وافضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم بعد منتصف الليل .

وسوف تتساقط هذه الشهب كما لو كانت آتية من تشع الشهب من كوكبة Lyra ، لكنها يمكن كوكبة العواء ، ولكن يمكن أن تظهر في أي تظهر في أي مكان في السماء

شهب إيتا الدلويات

تاتى شهب إيتا الدلويات فى 6-7 مايو وهى شهب قادرة على إنتاج ما يصل الى 60 شهابا فى الساعة عند ذروتها، ويرى معظم النشاط فى نصف الكرة الجنوبي، أما فى نصف الكرة الشمالي يمكن أن يصل المعدل الى 30 شهابا فى الساعة ومن الافضل رؤيتها فى نصف الكرة الجنوبي .

وسيكون أكتمال القمر تقريبآ مشكلة هذا العام، حيث يحجب جميع النيازك والشهب باستثناء ألمعها.

شهب دلتا الدلويات

تاتى شهب دلتا الدلويات فى 28-29 يوليو وهى شهب متوسطة بحيث يمكن إنتاج ما يصل الى 20 شهابا فى الساعة عند ذروتها.وهذة سنة رائعةوسيحجب القمر شبه الكامل معظم الشهب الخافتة هذ العام.

شهب البرشاويات

وهى تعد أحد أفضل زخات الشهب التى يجب مراقبتها والتى تأتى فى 12-13 أغسطس حيث تنتج ما يصل الى 60 شهابا فى الساعة عند ذروتها، ولا يمثل الهلال مشكلة كبيرة هذا العام، حيث تظل السماء مظلمة بما يكفي لعرض جيد.

شهب التنين

هى زخة شهب بسيطة تنتج فقط حوالى 10 شهب فى الساعة وتأتى فى 7 أكتوبر ، وشهب التنين شهب غير عادية تكون أفضل عرض له فى السماء الباكر بدلآ من الصباح الباكر، وسيحجب التربيع الأخير للقمر جميع الشهب باستثناء ألمعها هذا العام.

شهب الجباريات

هى شهب متوسطة بحيث يمكن إنتاج ما يصل الى 20 شهابا فى الساعة عند ذروتها، وتاتى فى 21-22 أكتوبروهى واحدة من افضل زخات الشهب السنوية حيث يصل معدل الشهب الى 60 شهابا فى الساعة ، وقد يحجب التربيع الأخير القمر الأول بعض الشهب الخافتة في السماء لكنه سيغيب بعد منتصف الليل بقليل.

شهب الثوريات

تأتى فى 4-5 نوفمبر وهى زخة شهب سنوية طوسلة الأمد تنتج فقط حوالى 5 الى 10 شهاب فى الساعة، وسيحب التربيع الثاني للقمر معظم الشهب باستثناء ألمعها هذا العام .

شهب الأسديات

هى شهب متوسطة بحيث يمكن إنتاج ما يصل الى 15 شهابا فى الساعة عند ذروتها، وتاتى فى 17/18 نوفمبر، وسيغيب الهلال قبل منتصف الليل تاركآ سماء مظلمة لعرضآ رائع للشهب في الصباح الباكر.

شهب التوأميات

تاتى فى 13/14 ديسمبر تنتج ما يصل الى 120 شهابا فى الساعة عند ذروتها، وسيغيب القمر تاركا السماء مظلمة لعرضآ رائع للشهب.

شهب الدبيات

وهى أخر زخة شهب لهذا العام وهى شهب بسيطة تنتج حوالى 5-10 شهب فى الساعة وتاتى فى 21/22 ديسمبر، وسيجب القمر المتصاعد معظم الشهب الخافتة هذا العام، ولكن اذا كنت صبورآ فلا زال بإمكانك إلتقاط القليل منها .

وأعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تنظيم ندوة علمية بعنوان "الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2023"، وذلك بمناسبة بداية العام الجديد 2023، وبالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك والفضاء و اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء و لجنة التوعية بالإتحاد الدولي للفلكي.

وأوضح المعهد من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك عن قيام محمد شعبان ( الباحث المساعد بقسم الفلك) بإلقاء محاضرة عامة عن " أهم الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2023".

أشار المعهد القومى للبحوث الفلكية الى أن الندوة سوف تقام بنظام الاون لاين عبر منصة زووم، وسوف تقام الندوة العلمية الثلاثاء القادم الموافق 24 يناير 2023 فى تمام الساعة 11 صباحا .

ونوه المعهد أن على الراغبين فى حضور الندوة العلمية الدخول من خلال هذا اللينك :

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83475905302?pwd=TVVZaU1xTWUwc2F6QTQxaU1ST3Zadz09

Meeting ID: 834 7590 5302

Passcode: 869497